Audi introduit une expérience Holoride VR en option pour ses voitures à partir de juin 2022

Tourné vers l’avenir : par rapport à d’autres appareils, les casques VR sont beaucoup plus privés et immersifs, ce qui permet aux utilisateurs de faire de longs trajets beaucoup plus agréables. Bien sûr, vous ne l’utiliseriez pas comme pilote, du moins pour le moment. Cependant, la réalité virtuelle devrait être assez amusante pour les passagers, rendant les voyages longs et fastidieux plus amusants.

Pour concrétiser cela, Audi s’est associé à Holoride pour introduire des capacités de réalité virtuelle dans certains véhicules à partir de juin 2022. L’annonce a été rendue publique lors du festival South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas.

Toutes les voitures ne seront pas compatibles, car elles nécessiteront la boîte à outils d’infodivertissement modulaire de troisième génération (MIB 3) avec la dernière pile logicielle. Le communiqué de presse d’Audi indique que les modèles équipés d’Holoride incluent A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, Audi e-tron et Audi e-tron GT quattro. Holoride affirme que l’Audi e-tron Sportback est également compatible. Les premières régions à recevoir seront les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni, et d’autres marchés suivront bientôt.

Quant à la technologie elle-même, Holoride peut adapter le contenu aux mouvements de la voiture en temps réel grâce à une technologie appelée Elastic Content. Cette technologie devrait empêcher les utilisateurs de ressentir le mal des transports lorsqu’ils utilisent un casque VR à l’intérieur du véhicule. Audi a mentionné quelques exemples de la façon dont cela fonctionnera, comme tourner à droite forcerait un vaisseau spatial à tourner à droite, ou l’accélération de la voiture fera également accélérer un véhicule.

Pour utiliser la prochaine fonctionnalité Holoride d’Audi, les propriétaires auront besoin d’un casque VR compatible, qui sera connecté au système sans fil via Bluetooth Low Energy (BLE). La liste complète des appareils compatibles est encore inconnue, mais on sait que le HTC Vive Flow sera de la partie.

Holoride a également annoncé qu’il s’associerait à d’autres développeurs que Schell Games (l’un des principaux investisseurs de Holoride) pour créer du contenu pour sa plate-forme. Ceux-ci incluent Arvore Immersive Games, Tripp, Magnopus, Preloaded, SpiceVR, FreshFX, Future House Studios et Mediasquad.

Holoride a présenté la technologie pour la première fois début janvier 2019 lors de la convention annuelle CES. La startup a mentionné qu’elle voulait apporter la technologie à plus de vendeurs de voitures, mais nous n’en connaissons pas d’autre qu’Audi.