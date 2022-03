Les poulpes se réfugient de plus en plus souvent dans les déchets qui polluent les fonds marins

C’est ce qu’a révélé une équipe de recherche internationale qui a analysé des centaines d’images sous-marines, notant une augmentation du phénomène entre 2018 et 2021.

Quelques poulpes qui se réfugient dans les déchets marins / Crédit : a – b : Jean Paul Meillon ; c : Serge Abourjeily ; d : Claudio Sampaio ; et : Caio Salles ; f: Edmar Bastos

Les déchets qui polluent les mers et les océans sont devenus si omniprésents dans les profondeurs de la planète que les pieuvres les utilisent de plus en plus pour se cacher et se défendre des prédateurs. C’est ce qu’a révélé une équipe de recherche internationale dans une étude publiée sur Bulletin de la pollution marinele premier à avoir systématiquement évalué et caractérisé l’utilisation des déchets par les poulpes en analysant des centaines de photos et vidéos sous-marines publiées sur des plateformes sociales, des bases de données d’images ou collectées par des biologistes marins et des groupes d’intérêt sous-marins.

L’équipe, coordonnée par des chercheurs de l’Institut d’océanographie de l’Université fédérale de Rio Grande, au Brésil, en collaboration avec le Département de biologie de l’Université de Naples « Federico II », a documenté 24 espèces de poulpes qui se réfugient à l’intérieur de divers types de déchets, des bouteilles en verre aux canettes et qui, de plus en plus fréquemment, au lieu de se cacher à l’intérieur des coquillages et des coraux, se réfugient sous des bocaux, des tas de bouchons et même une batterie fortement dégradée, considérée comme une « type de débris très polluant« .

Comme le notent les chercheurs, dans les zones où trop de coquillages ont été ramassés par l’homme, les poulpes de tous âges ont été contraints de s’adapter à ces abris artificiels pour survivre, ce qui a fait de la litière une alternative aux formes naturelles de protection. « Toutefois – avertissent les auteurs de l’étude – derrière tout effet positif possible, l’utilisation des déchets comme refuge peut aussi avoir des conséquences néfastes et indirectes« Comme certains débris pourraient exposer les pieuvres à des produits chimiques toxiques ou à des métaux lourds, ainsi qu’à des dommages physiques causés par des surfaces tranchantes et des arêtes vives.

Les chercheurs ont également noté que certaines espèces, comme la pieuvre pygmée du sud-ouest de l’Atlantique (Paroctopus cthulu), ont été observées s’abritant uniquement et exclusivement à l’intérieur des déchets, et il n’y a pas de registres officiels de l’utilisation par ces espèces de coquillages ou d’autres abris naturels, probablement en raison de la rareté de ces ressources dans leur habitat. La pieuvre pygmée, en particulier, exploite principalement les canettes de bière, comme celles qui sont régulièrement jetées par-dessus bord par les bateaux de tourisme, et lorsque les opérateurs débarrassent les fonds marins des déchets marins, ils ne se rendent souvent pas compte que les canettes qu’ils collectent les cachent. . Ils ont également constaté que les poulpes vivant dans les fonds marins méditerranéens utilisent également des déchets marins, bien que la plupart des interactions poulpes/déchets aient été observées dans des bassins en Asie entre 2018 et 2021.

L’augmentation du phénomène, qui pourrait être due au fait que la photographie et la vidéo sous-marine sont devenues plus faciles à réaliser, pourrait également être un signal clair que le problème des déchets marins s’aggrave. En termes numériques, il est ressorti que « les objets en verre étaient présents dans 41,6% des interactions et le plastique dans 24,7%» ont souligné les chercheurs qui, compte tenu de l’augmentation des interactions, soutiennent la nécessité d’investigations plus poussées. « Informations de notre studio – ont-ils conclu – sont essentiels pour aider à prévenir et à atténuer les impacts des déchets sur les poulpes et identifier les lacunes dans les connaissances sur ce sujet« .