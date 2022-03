Selon les rumeurs, AMD annoncerait bientôt FSR 2.0

Moulin à rumeurs : les développeurs d’un logiciel de capture d’images ont récemment affirmé qu’AMD était sur le point d’annoncer la deuxième génération de FidelityFX Super Resolution (FSR), qui pourrait encore améliorer la mise à l’échelle de l’image dans les jeux PC par rapport à son prédécesseur. L’annonce pourrait intervenir peu de temps avant la conférence GDC prévue par la société sur la mise à l’échelle.

Le compte Twitter officiel de CapFrameX a récemment publié des détails sur FSR 2.0, indiquant qu’AMD l’annoncera bientôt. CapFrameX et VideoCardz affirment avoir vu des diapositives internes d’AMD décrivant les fonctionnalités supplémentaires qu’il aura en plus de FSR 1.0, qui a été lancé l’été dernier.

La plus grande amélioration est la mise à l’échelle temporelle, qui utilise les informations des images précédentes pour aider à mettre à l’échelle de nouvelles images de résolutions inférieures à des résolutions plus élevées. Ceci est déjà utilisé dans l’anti-aliasing temporel ainsi que chez les concurrents de FSR, le DLSS de Nvidia et le prochain XeSS d’Intel.

Le FSR mis à niveau aura une meilleure qualité d’image que la version actuelle et, dans certains cas, peut sembler meilleur que la résolution native vers laquelle il est mis à l’échelle. Lorsque vous jouez à un jeu en 4K avec ray tracing, FSR 2.0 en mode performance – qui passerait de 1080p – pourrait presque double framerates, ce qui ressemble à ce que DLSS 2.0 a réussi. Si FSR 2.0 arrive, nous devrons finalement attendre des benchmarks et des captures d’écran de comparaison de jeux réels afin de porter un jugement solide à ce sujet.

Comme son prédécesseur, FSR 2.0 n’utilisera aucun matériel d’apprentissage automatique propriétaire, ce qui signifie qu’il n’intégrera probablement pas la mise à l’échelle de l’IA. DLSS utilise du matériel ML pour la mise à l’échelle de l’IA, c’est pourquoi il nécessite l’une des cartes graphiques RTX de Nvidia. XeSS utilisera une technique d’IA similaire mais fonctionnera sur une plus large gamme de matériel via l’instruction DP4a. FSR 2.0 prendra en charge le matériel d’AMD et de ses concurrents.

Nous savons déjà par le calendrier d’AMD qu’il organisera une présentation sur la mise à l’échelle de l’image le 23 mars lors de la Game Developers Conference 2022. La société pourrait révéler FSR 2.0 quelque temps avant.