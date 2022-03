Samsung dévoilera ses nouveaux téléphones de la série A ce jeudi

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les combinés phares de la série S de Samsung ont tendance à attirer toute l’attention, mais la société fabrique également le téléphone Android le plus vendu au monde : le Galaxy A12. Maintenant, Samsung a annoncé un événement qui aura lieu la semaine prochaine et qui dévoilera les prochains combinés rejoignant la gamme A-Series.

Cela fait un peu plus d’un mois que Samsung a dévoilé le tout nouveau Galaxy S22 lors de son événement Unpacked, et ce jeudi, c’est au tour de sa gamme milieu de gamme. L’événement Awesome Galaxy A sera diffusé en direct sur YouTube et Samsung.com à 10 h HE / 7 h PT le 17 mars.

La série Galaxy A n’obtient pas le type de couverture dont bénéficient la gamme S coûteuse de Samsung et les pliables (plus de notes), mais l’A12 était le téléphone Android le plus vendu au monde l’année dernière. Il s’est classé sixième sur une liste dominée par l’iPhone qui ne contenait que deux autres exécutant le système d’exploitation de Google : le Xiaomi Redmi 9A et le Redmi 9.

Nous nous attendons à voir les Galaxy A73 et A53 dévoilés lors de l’événement. Comme les iPhones SE 5G récemment révélés, les combinés offriraient tous deux un moyen plus économique de rejoindre la révolution 5G.

L’A73 devrait offrir un SoC Snapdragon 750G, un écran de 6,7 pouces et pourrait avoir un appareil photo principal de 108 MP, tandis que l’A53 de 6,5 pouces est alimenté par le propre système Exynos 1200 de Samsung sur une puce. Les deux téléphones devraient contenir des batteries de 5 000 mAh et se recharger jusqu’à 25 W, bien que, comme le A13 récemment sorti et ses produits phares, Samsung puisse ne pas inclure de chargeurs dans la boîte avec les téléphones.

Android Police note que le Galaxy A33 pourrait également être dévoilé dans le cadre de la procédure. Selon les rumeurs, il serait livré avec un écran OLED 90 Hz 6,4 pouces 2400 x 1080, une prise en charge 5G et le même processeur Exynos 1280 que l’A53.

Assurez-vous de consulter le flux en direct plus tard cette semaine pour savoir quelles affirmations et rumeurs s’avèrent exactes.