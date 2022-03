Un homme tente de faire passer en contrebande 160 processeurs et 16 téléphones pliables à la douane en les collant sur son corps

WTF ? ! Il semble que de nombreuses personnes soient prêtes à risquer des amendes ou même des peines de prison pour éviter de payer les taxes d’importation chinoises sur les produits technologiques. Après que les autorités du pays ont saisi une cargaison de milliers de GPU XFX, un homme a été surpris par les douanes lors d’un incident distinct en train de faire passer en contrebande 160 processeurs et 16 smartphones pliables en les attachant à son corps.

Tel que rapporté par MyDrivers (via VideoCardz), un homme du nom de Zeng est entré en Chine le 9 mars par le canal des douanes Rien à déclarer sur le site d’inspection des voyages du port de Gongbei. Les fonctionnaires ont remarqué qu’il marchait avec une posture inhabituelle et l’ont arrêté pour inspection.

Il s’est avéré que l’homme avait scotché 160 processeurs et 16 téléphones pliables à l’intérieur de son mollet, de sa taille et de son abdomen, ce qui donnerait à n’importe qui une démarche inhabituelle.

Avec l’aimable autorisation du bureau des douanes chinois

Les processeurs en question provenaient principalement des séries Intel Rocket Lake de 11e génération et Alder Lake de 12e génération ; l’une des images du bureau des douanes chinois montre un Core i5-12600KF. Ceux-ci à eux seuls atteindraient une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais il dissimulait également 16 téléphones pliables. Aucun mot sur leurs marques et modèles, mais ceux de la photo ressemblent à des appareils Samsung Z Flip 3, coûtant 900 $ chacun.

Ce n’est pas la première fois que des passeurs attachent des processeurs à leur corps pour éviter de payer des impôts. Le 16 juin 2021, les douaniers de Hong Kong ont trouvé un chauffeur et un passager agissant de manière suspecte. Il s’est avéré qu’ils avaient attaché 256 processeurs Intel Core i7-10700 et Core i9-10900K, d’une valeur de 800 000 yuans ou 123 000 $, à leurs mollets et à leur torse à l’aide d’un film alimentaire (ci-dessous).

La nouvelle survient peu de temps après que les autorités chinoises ont signalé avoir saisi une cargaison de GPU XFX d’une valeur d’environ 3,15 millions de dollars dans un port à la frontière entre Hong Kong et Shenzhen qui avaient été délibérément mal étiquetés.

Bien qu’attacher des objets électroniques à son corps semble être un bon moyen d’attirer l’attention, c’est sans aucun doute plus facile et plus confortable que de mettre 160 processeurs et 16 téléphones dans la cavité de contrebande plus traditionnelle du corps.

Titre : Renato Marques