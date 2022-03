Twitter lance son site Tor pour protéger la vie privée des utilisateurs et échapper à la censure

Tor crypte le trafic Web et le canalise vers une série de serveurs pour masquer les informations d’identification de l’utilisateur. C’est également une méthode populaire d’accès aux sites soumis à la censure et aux contrôles.

Twitter a officiellement lancé sa propre version du site basée sur Tor Onion, un service pour protéger la vie privée et échapper à la censure. Pour annoncer la nouvelle, l’ingénieur Alec Muffett, directement sur la plateforme sociale. « Peut-être le tweet le plus important et le plus attendu que j’aie jamais fait », a-t-il tweeté. Le réseau social dans la version Tor Onion est accessible via le Tor Browser grâce à l’adresse suivante, qui ne fonctionne pas sur les navigateurs standards : https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion.

La version nouvellement lancée ajoute plus de filtres de protection, créés spécifiquement pour protéger la confidentialité, y compris la navigation anonyme et d’autres fonctionnalités spécifiques au réseau. « La mise en place d’une adresse oignon est une étape pratique qui démontre la plateforme [Twitter] répond explicitement aux besoins des personnes utilisant Tor « , a déclaré Muffett à The Verge. L’ingénieur a en outre déclaré que la mise en œuvre de Tor Onion était discutée au sein de Twitter depuis 2014. La même année. Selon un rapport ultérieur de 2016, environ un million d’utilisateurs surfent sur Mark Le réseau social de Zuckerberg via le navigateur Tor.

Les services Onion sont associés à tort au dark web, une branche du deep web utilisée principalement pour des activités criminelles et illégales telles que la vente de drogue. En réalité, il existe de nombreux sites Web qui utilisent ce type de logiciel pour recevoir en toute sécurité divers documents. Ceux-ci incluent le moteur de recherche DuckDuckGo et des journaux tels que le New York Times, la BBC et The Verge lui-même.

C'est également une méthode populaire d'accès aux sites soumis à la censure et aux contrôles. Une fonctionnalité de grande valeur, notamment avec la guerre en cours en Ukraine, qui a entraîné la limitation ou le blocage des réseaux sociaux en Russie, tels que Facebook, Twitter et TikTok, ainsi que des services indépendants. En effet, certains fournisseurs de réseau ont commencé à censurer Tor lui-même en décembre 2021, mais le projet Tor a déclaré à Vice que le niveau de blocage réel avait changé : les utilisateurs russes peuvent toujours se connecter via un pont Tor.