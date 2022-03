Quels sont les missiles Patriot que les États-Unis fourniront à la Pologne pour nous défendre de la Russie

Il s’agit de systèmes de défense au sol pouvant comprendre jusqu’à huit stations de lancement mobiles, chacune avec quatre missiles, conçues pour intercepter les missiles balistiques avant qu’ils n’atteignent leurs cibles.

Un système Patriot lors du lancement d’un missile anti-balistique

Au milieu des craintes croissantes que la guerre de la Russie en Ukraine ne menace les pays voisins et les territoires de l’OTAN, les États-Unis ont décidé d’envoyer deux systèmes de défense antimissile Patriot en Pologne qui rejoindront au moins deux autres systèmes Patriot dans le pays. Ces armes, d’une efficacité incontestée, serviront à conjurer le risque que des missiles russes ne touchent la Pologne, devenue une plaque tournante essentielle tant pour les Ukrainiens en fuite que pour ceux qui défendent la nation depuis que les forces de Moscou ont envahi l’ancienne région soviétique. La Pologne, membre de l’OTAN et de l’Union européenne, compte plus d’un million de réfugiés ukrainiens et est devenue une zone stratégique pour l’entrée de l’aide militaire fournie par les puissances occidentales. Mais que sont réellement les systèmes Patriot et quelles sont les principales fonctions qui permettent d’intercepter une attaque de missile ?

Que sont les missiles Patriot

Avec le terme Patriot, un acronyme pour Phased Array TRacking to Intercept Of Target, nous entendons un système de défense mobile conçu pour intercepter les missiles balistiques avant qu’ils n’atteignent leurs cibles. Il s’agit donc d’un système de défense tactique qui représente l’un des boucliers antimissiles les plus sophistiqués disponibles aujourd’hui et qui peut être équipé de différentes variantes de missile sol-air. Un seul système Patriot peut comprendre jusqu’à huit stations de lancement mobiles, chacune avec quatre missiles, et peut être géré à partir d’un centre de contrôle mobile qui intègre la visée et le suivi radar, l’identification, le guidage des missiles et d’autres fonctions.

Comme mentionné, il existe plusieurs variantes du missile Patriot qui diffèrent par leur configuration, notamment le PAC-3, également appelé MIM-104F, actuellement l’intercepteur le plus avancé de la gamme et beaucoup plus petit que le PAC-2 (MIM-104C), les premiers Patriots optimisés pour intercepter les missiles balistiques (c’est-à-dire ceux avec une trajectoire prédéterminée). D’autres missiles Patriot incluent la série GEM (MIM-104D/E) capables d’intercepter à la fois des missiles balistiques et des missiles de croisière, ou des missiles à trajectoire guidée. Les MM-104 Patriots sont actuellement les principaux missiles sol-air dont disposent l’armée américaine et certains pays alliés, dont la capacité de défense est souvent complétée par l’utilisation de plates-formes équipées de missiles GEM.

Comment fonctionnent les systèmes Patriot

Les systèmes Patriot ont quatre fonctions opérationnelles principales : communication, commandement et contrôle, surveillance radar et guidage de missiles. Étant modulaires et mobiles, les composants de contrôle de lancement (radar, section de contrôle de poursuite, ensemble d’antenne, générateur électrique) et les lanceurs peuvent être montés sur des camions, des remorques ou des semi-remorques qui peuvent être déplacés et rendus opérationnels en quelques minutes. À l’échelle mondiale, le principal fabricant de systèmes Patriot est la société américaine Raytheon basée à Waltham, Massachusetts, leader dans la production de missiles aériens, maritimes et terrestres, de systèmes radar et sonar, de capteurs d’armes et de systèmes de pointage, de communication, de gestion et de composants satellites. Raytheon est également un leader de l’électronique marine, dans la fabrication de systèmes radar et sonar embarqués, de pilotes automatiques et d’appareils de système de positionnement global (GPS).

Les missiles Patriot de Rayteon, en particulier, ont reçu une grande visibilité internationale pendant la guerre du Golfe de 1991, lorsque le système de missiles a été déployé en Israël et en Arabie saoudite pour contrer la menace des missiles Scud irakiens. Depuis lors, la société a intégré des technologies qui permettent de détecter, de discriminer et de suivre les missiles et les ogives avec une plus grande précision, et de détruire les missiles à courte, moyenne et longue portée. Ces systèmes, qui ont complètement remplacé les Nike Hercules pour la défense à basse et moyenne altitude, ont également remplacé le HAWK comme plate-forme de défense anti-aérienne tactique, utilisant des antennes et des radars Phased Array hautes performances.

À ce jour, le système Patriot est la seule plate-forme de missiles anti-balistiques ayant détruit un missile balistique tactique au combat et le seul système mobile capable de fournir aux forces blindées en manœuvre une quelconque protection contre les missiles balistiques.