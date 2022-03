Sony suspend toutes les expéditions de matériel et de logiciels PlayStation, les ventes numériques en Russie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sony est devenu la dernière entreprise à annoncer qu’elle retire ses produits et services de Russie suite à l’invasion de l’Ukraine par ce pays. Cette décision intervient peu de temps après que Sony a décidé de suspendre les ventes de Gran Turismo 7 dans les régions russes.

« Sony Interactive Entertainment se joint à la communauté mondiale pour appeler à la paix en Ukraine », a écrit la société dans un communiqué. « Nous avons suspendu toutes les livraisons de logiciels et de matériel, le lancement de Gran Turismo 7 et les opérations du PlayStation Store en Russie. »

De plus, Sony a déclaré qu’il soutiendrait l’aide humanitaire par le biais d’un don de 2 millions de dollars au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à l’ONG internationale Save the Children, pour aider les victimes de l’invasion.

Ailleurs, Bungie, qui est en cours d’acquisition par Sony, a annoncé qu’il suspendait toutes les ventes et le commerce de Destiny 2 en Russie et en Biélorussie. Les joueurs de ces régions pourront toujours jouer au contenu de Destiny 2 qu’ils ont déjà acheté et télécharger le jeu gratuit, mais ne pourront plus acheter de nouveau contenu ou Silver. La société introduit également un emblème gratuit Cоняшник jaune et bleu pour que les joueurs montrent leur soutien au peuple ukrainien.

Bungie se tient aux côtés du peuple ukrainien et de toutes les personnes touchées par la guerre en cours. À partir d’aujourd’hui, nous travaillerons avec nos partenaires pour suspendre toutes les ventes et le commerce de Destiny 2 en Russie et en Biélorussie.https://t.co/zS9slidhH0 pic.twitter.com/N2M8H5NYZu – Bungie (@Bungie) 9 mars 2022

La liste des entreprises tirant leurs services et produits de Russie ne cesse de s’allonger. Microsoft, Activision Blizzard, Epic Games, Netflix, Mastercard, Visa, Paypal, EA, Amazon, CD Projekt Red, Ubisoft, Apple et Take-Two ne sont que quelques-uns des noms qui ont pris des mesures. Et The Verge note que Nintendo a mis son eShop russe en mode maintenance car son processeur de paiement a suspendu le traitement des roubles. De plus, le géant japonais du jeu a retardé Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp après l’invasion.

Nous avons également vu le fournisseur de services Internet Cogent mettre fin à son service avec des clients basés en Russie, et Lumen Technologies, un autre fournisseur de dorsale Internet, vient d’annoncer qu’il arrêtait ses opérations en Russie. Cette dernière compte parmi ses clients russes les fournisseurs de télécommunications Rostelecom, TransTelekom et les opérateurs de téléphonie mobile MTS, Megafon et VEON.