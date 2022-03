La nouvelle station d’accueil Sabrent comprend deux ports Thunderbolt 3, jusqu’à 16 To de stockage NVMe pour 2 900 $

En bref: Sabrent cible les utilisateurs expérimentés et les créateurs de contenu avec sa nouvelle station d’accueil volumineuse qui peut être spécifiée avec jusqu’à 16 To de stockage SSD et propose de nombreuses options de connectivité. Conçue pour les ordinateurs portables Windows et MacBook élégants, la station d’accueil peut également se connecter à un écran externe et est livrée avec un adaptateur secteur dédié de 150 W.

Le nouveau dock de Sabrent n’est qu’à quelques composants cruciaux d’être un mini PC puissant. À l’exception d’un combo CPU/GPU et d’emplacements mémoire, la station d’accueil Thunderbolt 3 Dual NVMe SSD, telle que repérée par TweakTown, offre de nombreuses options de connectivité pour suralimenter les ultrabooks via un seul câble.

Le principal point fort est la capacité de stockage de la station d’accueil, actuellement disponible dans des configurations de 2 To/500 $, 4 To/650 $, 8 To/1 300 $ et 16 To pour un prix exorbitant de 2 900 $. Sabrent note que les disques NVMe intégrés de la station d’accueil sont « très similaires » au SSD Rocket Q de la société.

Pour référence, ce dernier est un lecteur PCIe 3.0 basé sur QLC, cependant, le débit dans le cas de cette station d’accueil atteint un maximum de 1,5 Go/s (1 500 Mo/s). Les autres caractéristiques notables incluent deux ports Thunderbolt 3 capables d’une bande passante de 40 Gbps, dont l’un est classé PD 3.0 pour charger des appareils jusqu’à 96 W.

Il existe également un seul DisplayPort 1.4 pour connecter jusqu’à un écran [email protected]/[email protected] et des écrans de résolution inférieure. De plus, le lecteur de carte SD intégré peut transférer des données jusqu’à 270 Mo/s, tandis que la mise en réseau filaire est offerte par un port Gigabit Ethernet.

Bien que Sabrent répertorie la prise en charge de Windows PC (sans spécifier de version de système d’exploitation), la société note explicitement que seuls les Mac équipés d’Intel peuvent déverrouiller toutes les fonctionnalités de la station d’accueil. D’une taille de 5,55 x 5,57 x 1,7 pouces (lxlxh), l’emballage de la station d’accueil comprend un câble Thunderbolt 3 de 2 pieds, une alimentation et un manuel d’utilisation.