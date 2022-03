Ming-Chi Kuo sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone SE de troisième génération

En bref: Apple organisera sa vitrine de produits printemps 2020 le 8 mars. Des analystes, dont Ming-Chi Kuo de TF International Securities, s’attendent à ce qu’Apple annonce une nouvelle version de son iPhone SE lors de l’événement qui fait monter les enchères dans le segment des iPhone d’entrée de gamme. .

Dans un récent post sur Twitter, Kuo a déclaré qu’il s’attend à ce que le nouvel iPhone SE entre en production de masse ce mois-ci. Le combiné présentera un facteur de forme similaire à l’iPhone SE actuel, a ajouté Kuo, et sera proposé dans votre choix de coloris blanc, noir ou rouge.

L’iPhone SE de la génération actuelle utilise de grands cadres supérieur et inférieur et dispose toujours d’un bouton Accueil avec prise en charge de Touch ID. Imaginez un iPhone 8, mais avec des composants internes modernes.

Quelques prédictions pour le prochain nouvel iPhone SE :

1. Production en série en mars 22.

2. Livraisons estimées de 25 à 30 millions d’unités en 2022.

3. Stockage : 64/128/256 Go.

4. Prise en charge A15 et 5G (mmW et sous-6 GHz).

5. Boîtier : blanc, noir et rouge.

6. Conception de facteur de forme similaire au SE actuel. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 4 mars 2022

L’analyste a en outre noté que les modèles seront vendus avec 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage intégré, et toutes les variantes seront alimentées par le SoC A15 Bionic d’Apple et prendront en charge la connectivité 5G (bandes mmWave et sous-6 GHz).

L’iPhone SE de deuxième génération d’Apple commence à 399 $ avec 64 Go de stockage. Si nous devions deviner, le nouveau modèle atterrira probablement dans le même stade.

Quant au tweet lui-même, c’est un peu inhabituel étant donné qu’il s’agit du premier du compte depuis sa création en 2011. Il n’y a pas de badge vérifié, mais Kuo a depuis confirmé à plusieurs publications qu’il est bien le propriétaire du compte et le auteur du tweet en question.

L’événement médiatique d’Apple est prévu pour le 8 mars à 10 heures du Pacifique et sera disponible en direct via le site Web d’Apple ou via l’application Apple TV.