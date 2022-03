Microsoft cesse de vendre des produits et services en Russie

Le conflit actif entre la Russie et l’Ukraine pousse plusieurs entreprises occidentales à cesser d’offrir leurs services, dans le cadre des sanctions proposées par les États-Unis et l’Union européenne. C’est maintenant au tour de Microsoft de franchir le pas.

Microsoft a suspendu toutes les nouvelles ventes de produits et services en Russie

Microsoft a publié ce vendredi matin une déclaration sur son blog indiquant qu’en raison du conflit entre les deux pays, la société de Redmond cessera de faire de nouvelles ventes de produits et services à la Russie. Ils n’ont pas précisé si les services précédemment achetés seront affectés ou continueront à fonctionner normalement.

Microsoft n’a pas été trop précis dans la déclaration. Ils n’ont pas indiqué exactement comment ces vetos se dérouleront, puisque les services de toute la gamme. Ni comment cela affectera-t-il les services déjà achetés ou quel impact financier significatif la mesure aura-t-elle sur leur entreprise.

Nous pouvons en déduire que cette mesure sera sévèrement dévastatrice pour toutes les organisations et individus qui utilisent les produits Microsoft. Cela affectera principalement Windows, Office, Microsoft 365, Azure, et même Surface et Xbox en Russie.

Microsoft déclare également qu’ils utilisent toutes leurs ressources pour aider dans la situation avec l’Ukraine, ainsi que pour aider les employés de Microsoft qui résidaient dans le pays avant le déclenchement du conflit.