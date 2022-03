La Russie bloque les plateformes de médias sociaux en réponse aux actions contre les médias d’État

Dans le contexte : Tout au long de cette semaine, les entreprises de médias sociaux et l’industrie technologique dans son ensemble ont pris diverses mesures contre les médias d’État russes dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine par le pays. La Russie aurait également commencé à exercer des représailles contre eux, tout comme les médias et les magasins d’applications occidentaux.

Vendredi, les autorités russes ont annoncé qu’elles bloquaient Facebook en réponse aux récentes actions de l’entreprise contre les médias d’État russes. Les rapports indiquent que la Russie a déjà bloqué plusieurs réseaux de médias sociaux, magasins d’applications et réseaux d’information occidentaux. Cela fait suite aux restrictions que la Russie avait déjà mises en place à la fin de la semaine dernière.

Le chef de Der Spiegel a tweeté que la Russie avait bloqué Facebook, Twitter, la BBC, Deutsche Welle et divers magasins d’applications. Selon de nombreux rapports, Facebook et Twitter sont désormais inaccessibles en Russie, même via les VPN, mais Instagram et le Google Play Store se chargent toujours (au moment de la rédaction).

« Nous agissons rapidement pour prendre de nouvelles mesures afin de réduire l’exposition de la propagande d’État russe… » – Brad Smith, président et vice-président de Microsoft

Les autorités russes font référence aux actions de Facebook qui ont commencé ce week-end, lorsque la société de médias sociaux bloqué médias d’État RT et Sputnik dans l’Union européenne. Dans le monde entier, Meta a également commencé rétrograder contenu des comptes Facebook et Instagram liés aux médias d’État russes.

Adoptant une position similaire, Twitter a commencé joindre des avertissements à tweets contenant des liens vers des sites associés aux médias d’État russes. Google bloqué Chaînes YouTube de RT et Sputnik en Europe.

TikTok a également bloqué RT et Spoutnik dans l’UE. Microsoft a supprimé les applications d’actualités RT de l’App Store Windows, a commencé à rétrograder les résultats de recherche RT et Sputnik dans Bing et a interdit les publicités de ces points de vente sur ses plates-formes.

« Nous agissons rapidement pour prendre de nouvelles mesures pour réduire l’exposition de la propagande de l’État russe, ainsi que pour nous assurer que nos propres plateformes ne financent pas par inadvertance ces opérations », a déclaré le président et vice-président de Microsoft, Brad Smith, dans un article de blog.