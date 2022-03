Un requin momifié et des mollusques en décomposition : les « horreurs » découvertes dans un aquarium abandonné

Deux jeunes sont entrés par effraction dans un aquarium abandonné en Espagne et ont découvert les carcasses en décomposition de certains animaux, dont un requin et une pieuvre.

Le requin momifié. Crédit : Juj’ Urbex / YouTube

Dans un aquarium abandonné en Espagne, les restes momifiés d’un requin et les carcasses d’autres animaux en décomposition ont été retrouvés, laissés pourrir lorsque l’établissement a été fermé. Les images de films d’horreur ont été collectées par un couple de soi-disant « explorateurs urbains », un passe-temps qui consiste à explorer des bâtiments et d’autres infrastructures souvent en ruines. Parfois, l’exploration urbaine peut conduire à des intrusions sur des propriétés privées et donc à l’illégalité. C’est précisément pour cette raison que les deux jeunes qui se sont infiltrés dans l’ancien aquarium ont décidé de ne pas indiquer l’emplacement exact de la structure.

La vidéo de « l’entreprise » a été entièrement publiée sur le profil YouTube de Juj’ Urbex, une française. Certains clips ont également été téléchargés sur TikTok. Dans la vidéo, les deux sont observés alors que la nuit, équipés d’une lampe de poche, ils explorent les locaux délabrés de l’aquarium, rencontrant les carcasses susmentionnées. Heureusement, ce n’étaient pas des animaux vivants laissés mourir horriblement; ils étaient déjà exposés quand ils étaient morts. Le requin, un petit spécimen qui vit parmi les récifs coralliens dans la nature, a été retrouvé à l’intérieur d’un boîtier minuscule, comme une sorte de sculpture. Il est impossible qu’il y ait été maintenu en vie. « Bien qu’il soit déjà mort, j’ai ressenti beaucoup de douleur pour cet animal », a déclaré Juj’ Urbex dans sa vidéo. Après tout, abandonner ainsi des animaux morts est un manque total de respect et pose également de graves problèmes de santé.

Crédit : Juj’ Urbex / YouTube

Au cours de l’exploration, les deux jeunes ont également trouvé les corps d’une pieuvre et d’un calmar dans un état de décomposition avancé. Ils se trouvaient à l’intérieur de bocaux brisés qui contenaient probablement du formaldéhyde, un composé chimique bien connu des étudiants en anatomie comparée et en médecine, car il était capable de garantir la conservation des tissus, des organes et des animaux entiers. D’autres invertébrés et poissons ont été retrouvés dans des conteneurs encore intacts. Deux étoiles de mer séchées et une pieuvre géante en éponge ont également été trouvées à proximité, qui pendaient autrefois au plafond de l’aquarium.

Crédit : Juj’ Urbex / YouTube

Les deux explorateurs urbains ont révélé que l’aquarium avait été fermé en 2014, lorsqu’un violent raz de marée (13 mètres de haut) a frappé la côte espagnole et a gravement endommagé le bâtiment. Étant donné que la côte nord-ouest de l’Espagne a été touchée par un événement similaire plus tôt cette année-là, l’aquarium se trouverait dans cette partie de la péninsule ibérique. Les animaux qui ont survécu à l’accident ont tous été transférés vers d’autres installations.