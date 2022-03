Un groupe de procureurs généraux des États lance une enquête sur TikTok et ses effets sur les jeunes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il n’y a pas qu’Instagram qui est sous surveillance pour son impact sur les jeunes utilisateurs. TikTok fait l’objet d’une enquête par un groupe national de procureurs généraux des États sur les dommages potentiels qu’il cause à la santé mentale et physique des jeunes.

Les procureurs généraux de huit États, dont le Massachusetts, la Californie, la Floride et le Kentucky, enquêtent sur TikTok pour savoir si sa conception et la manière dont il est promu peuvent avoir un effet négatif sur le bien-être des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.

« Alors que les enfants et les adolescents sont déjà aux prises avec des problèmes d’anxiété, de pression sociale et de dépression, nous ne pouvons pas permettre aux médias sociaux de nuire davantage à leur santé physique et à leur bien-être mental », a déclaré Maura Healey, procureure générale du Massachusetts, dans un communiqué. « Les procureurs généraux des États ont l’impératif de protéger les jeunes et de rechercher plus d’informations sur la façon dont des entreprises comme TikTok influencent leur vie quotidienne. »

Healy a ajouté que l’enquête se concentrera sur « les méthodes et techniques » que TikTok utilise pour « stimuler l’engagement des jeunes utilisateurs, notamment en augmentant la durée du temps passé sur la plate-forme ».

Le procureur général du Connecticut, William Tong, a cité les « défis viraux imprudents » sur TikTok comme une énorme préoccupation. Certaines des tendances les plus dangereuses provenant du site incluent empiler des caisses de lait dans les escaliers et les escalader, faire craquer le dos des gens, ramasser à sec des poudres de pré-entraînement (cela a conduit un jeune de 22 ans à souffrir d’une crise cardiaque) et « éclatement du cuir chevelu, » qui consiste à tirer brusquement sur une mèche de cheveux pour créer un son « pop ».

« Notre enquête examinera ce que TikTok savait des risques pour nos enfants, et précisément ce qu’ils ont fait pour garder nos enfants en ligne », a déclaré Tong.

L’enquête intervient après qu’un lanceur d’alerte a révélé l’année dernière que Facebook savait exactement à quel point Instagram était dommageable pour la santé mentale des adolescentes, mais a ignoré ses propres recherches internes. Facebook a nié que ce soit le cas, mais il a tout de même freiné le projet Instagram for Kids.

La question a même fait son entrée dans le discours sur l’état de l’Union, le président Biden appelant à davantage de protections réglementaires pour les jeunes en ligne. « Nous devons tenir les médias sociaux responsables de l’expérience nationale qu’ils mènent sur nos enfants à des fins lucratives », a-t-il déclaré.

Dans d’autres nouvelles de TikTok, de nombreux utilisateurs sont moins que satisfaits de l’augmentation de la durée maximale des vidéos téléchargées à dix minutes, affirmant que la plate-forme perd sa caractéristique déterminante et ressemble davantage à YouTube.