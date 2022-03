Le NFT du drapeau ukrainien vendu 6,7 millions de dollars

Un NFT représentant le drapeau de l’Ukraine a été vendu pour 6,7 millions de dollars. Les bénéfices iront à la campagne Come Back Alive en soutien à l’armée ukrainienne.

Une reproduction numérique du drapeau de l’Ukraine a été vendue sous forme de NFT pour 6,7 millions de dollars, qui serviront à soutenir la résistance militaire du pays. L’initiative vient d’UkraineDAO et est soutenue par une membre du groupe Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova. La vente de l’œuvre numérique à des fins caritatives a donné lieu à plus de 3 200 contributions individuelles pour un total de 2 258 Ethereum, soit 6,7 millions de dollars (au moment de la clôture). En fait, le drapeau n’a pas été mis en vente dans son intégralité, mais les organisateurs ont donné aux utilisateurs la possibilité d’acheter la copropriété du NFT sur la plateforme PartyBid.

Une sorte d' »offre gratuite », donc, qui a donné lieu à des milliers de dons allant de 0,00001 Ethereum (0,03 dollar) à 44 Ethereum (128.000 dollars) et qui aboutira à la campagne « Come Back Alive » en soutien à l’Ukraine. armée. Chaque don, au prorata du montant reversé, correspond à un certain nombre de jetons relatifs à l’œuvre, un système répandu dans les DOA (organisme autonome décentralisé) qui, justement en vertu de leur décentralisation, permettent à tous les utilisateurs qui en font partie pour voter sur les modifications ou les ventes futures.

Dans le cas du drapeau ukrainien, les jetons deviennent une sorte d’actions avec droit de vote qui garantissent aux propriétaires la possibilité de voter pour de futures modifications de l’œuvre ou de décider de la vendre ou non. Une opération qu’UkraineDAO déconseille, invitant les utilisateurs à conserver les tokens « en rappel des besoins humanitaires de notre monde ». Le choix de ne pas utiliser d’illustrations originales a été fait car selon le DAO le NFT devait « être un symbole du peuple ukrainien », explique une note. « Nous avons spécifiquement évité d’ajouter notre art à cette version », a expliqué Nadya Tolokonnikova de Pussy Riot. « Les gens peuvent avoir des styles différents, mais il ne s’agit pas de savoir quelle couleur nous préférons, il s’agit de s’unir pour sauver des vies. »