Resident Evil 2, 3 et 7 bénéficient de mises à niveau gratuites pour les consoles PS5 et Xbox Series

Quelque chose à espérer : cette semaine, Capcom a annoncé qu’il travaillait sur la mise à niveau de trois jeux Resident Evil récents pour les consoles de la génération actuelle. L’éditeur n’a fourni que des détails de base et aucune date ferme pour les mises à niveau, mais l’examen de quelques autres jeux Capcom peut aider à prédire à quoi ils ressembleront.

Resident Evil 7, ainsi que les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, bénéficieront de mises à niveau pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series. Les nouvelles versions introduiront le ray tracing, des fréquences d’images plus élevées et l’audio 3D. La version PS5 recevra un retour haptique pour son contrôleur DualSense. Une cure de jouvence PC est également à venir plus tard cette année. Ceux qui possèdent déjà les jeux recevront les mises à jour gratuitement sur toutes les plateformes.

Capcom propose deux jeux sur les consoles de la génération actuelle qui utilisent le même moteur graphique que les prochains titres Resident Evil : Devil May Cry V et Resident Evil Village. Les deux présentent des réflexions par ray tracing. Village utilise des ombres, un éclairage et une occlusion ambiante par ray tracing. Alex Battaglia d’Eurogamer a repéré des reflets échangés par rayons dans une capture d’écran de Resident Evil 3 immédiatement après l’annonce de Capcom. Il est probablement prudent de s’attendre à ce que toutes ces améliorations soient apportées aux jeux Resident Evil mis à niveau.

Je reconnais ce motif de grain à des lieues (sur un angle de réflexion hors écran également). Il semble qu’ils aient ajouté des réflexions par ray tracing dans ces mises à jour de Resident Evil 2, 3 et 7. https://t.co/WatbBGXcUx pic.twitter.com/AdX95SnmyX – Alexandre Battaglia (@Dachsjaeger) 2 mars 2022

Les benchmarks de ces jeux sur les consoles de dernière génération indiquent qu’il y a de fortes chances qu’ils atteignent 4K à 60 images par seconde sur les machines les plus récentes, ou très proches. Devil May Cry montre que les fréquences d’images supérieures à 60 sur les écrans à taux de rafraîchissement élevé ne sont pas hors de question. Cependant, les joueurs devront probablement exécuter les jeux en mode performance sans ray tracing pour y parvenir.

L’annonce de cette semaine ne mentionnait pas la réalité virtuelle, que Resident Evil 7 a acclamée par la critique sur PlayStation 4. Même si PlayStation VR2 n’a pas encore de date de sortie, il est facile d’imaginer que RE7 recevra des améliorations pour cela. Les fans se sont demandé si Resident Evil Village, qui utilise une perspective à la première personne comme RE7, pourrait obtenir son propre mode VR. Est-ce trop espérer que le mode VR arrive sur PC ?