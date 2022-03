Epic Games acquiert le service de musique Bandcamp

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans la vague d’acquisitions en cours impliquant des sociétés de jeux vidéo, cela doit être le plus étrange à ce jour. Au moins Microsoft, Sony et Nintendo ont acquis d’autres sociétés de jeux ces dernières semaines, mais Epic Games semble penser que l’achat d’un service de musique correspond à sa mission à l’avenir.

Cette semaine, Bandcamp a annoncé qu’il faisait désormais partie d’Epic Games. Les deux sociétés appartiennent à des industries du divertissement entièrement différentes, mais elles indiquent un désir commun de créer un marché qui donne la priorité aux créateurs.

Au fil des ans, les clients et les artistes ont loué Bandcamp pour avoir permis aux artistes de vendre de la musique sans DRM (souvent associée à des copies physiques sur CD ou vinyle). Il est également bien connu pour transmettre plus de revenus aux artistes que Spotify et organiser occasionnellement des promotions « Bandcamp Friday » où tout l’argent des ventes va aux artistes. Le co-fondateur et PDG de Bandcamp, Ethan Diamond, a confirmé que la société resterait un service de musique autonome et que son accord avec Epic ne changerait pas ses politiques actuelles.

Quant à savoir pourquoi il a rejoint Epic, Diamond écrit que la société de jeux l’aidera à se développer à l’échelle mondiale et lui prêtera plus de ressources pour développer les aspects techniques du service musical. Epic ajoute qu’il souhaite créer un marché englobant les jeux, la musique, l’art, la technologie, etc.

« Des plates-formes équitables et ouvertes sont essentielles pour l’avenir de l’économie des créateurs », a déclaré la société de jeux dans un communiqué de presse. « Epic et Bandcamp partagent la mission de créer la plate-forme la plus conviviale pour les artistes qui permet aux créateurs de conserver la majorité de leur argent durement gagné. »

Le sentiment est similaire aux commentaires du PDG d’Epic, Tim Sweeney, tout au long des batailles juridiques avec Apple. Il s’est élevé contre la réduction de 30% des revenus qu’Apple prend aux développeurs sur son App Store. Lorsque l’Epic Games Store a été lancé pour la première fois, son principal argument de vente était la répartition des revenus inférieure qu’il prenait par rapport à Steam.

Cependant, de nombreux artistes et fans sont sans surprise sceptique que Bandcamp restera indéfiniment tel qu’il est sous Epic.

« Même si tout va bien pour les prochains mois, cela ne peut qu’aller dans de pires directions », a tweeté Mel Stone, une artiste qui tire la moitié de ses revenus musicaux de Bandcamp.

Un autre artiste, 2 Mello, a loué le service pour sa durabilité, suppliant les fans de continuer à le soutenir.

« Cela montre que la subsistance est disponible pour ceux qui ne sont pas massivement populaires ou connectés. C’est idéal, et ça ne devrait pas grossir, mais ça l’est », a déclaré l’artiste.