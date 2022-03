Apple organisera l’événement « Peek Performance » le 8 mars

En bref: l’événement printemps 2022 d’Apple a maintenant une date officielle: le 8 mars. Un nouvel iPhone SE compatible 5G et un nouvel iPad Air devraient sortir de la couverture, et il y a une légère possibilité qu’ils soient accompagnés d’un nouveau Mac coloré avec Silicium de pomme.

Apple a annoncé qu’elle organiserait son prochain événement virtuel le mercredi 8 mars. La société Cupertino a annoncé qu’elle le diffuserait en direct sur son site Web à 10 h 00 Pacifique / 13 h 00 Est et via l’application Apple TV sur les appareils Apple.

L’invitation envoyée aux médias et à d’autres aujourd’hui comprend le slogan « Peek performance » aux côtés d’une version en réalité augmentée du logo Apple, qui semble être l’Easter-egg de cette année. Le nouveau logo clignote en six couleurs via l’application Reality Composer sur iPhone et iPad.

Coup d’œil sur les performances. 8 mars. On se voit là-bas. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh – Greg Joswiak (@gregjoz) 2 mars 2022

Apple devrait annoncer un nouvel iPhone SE à bas prix avec une connectivité 5G, un chipset A15 plus rapide et un meilleur module de caméra. Les rumeurs suggèrent que la conception globale restera inchangée, ce qui signifie que Touch ID pourrait encore durer un certain temps. Un nouvel iPad Air avec connectivité 5G et la sortie d’iOS 15.4 pourraient également faire leur apparition.

Certains pensent que le slogan et l’art de l’invitation indiquent un nouveau Mac qui pourrait être disponible dans l’une des six couleurs vives similaires à l’iMac 24 pouces. La rumeur suggère qu’il pourrait s’agir du MacBook Air alimenté par M2 avec un design mis à jour comparable à la nouvelle gamme de MacBook Pro ou à un nouveau Mac mini. Cependant, Apple les annoncera probablement lors d’un événement distinct plus tard cette année.