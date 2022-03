HTC lancera le premier téléphone « métaverse » en avril

En un mot : HTC cherche à reprendre sa place parmi les meilleurs fabricants de smartphones au monde, et il vise à le faire avec un combiné conçu spécifiquement avec le métaverse à l’esprit. Personne n’a encore vraiment maîtrisé le domaine VR / AR sur mobile, mais si quelqu’un a un coup solide, c’est HTC avec sa connaissance approfondie de l’industrie PC VR dans sa poche latérale.

Le directeur général de HTC Asie-Pacifique, Charles Huang, aurait déclaré à DigiTimes (paywall, via Android Authority) que le spécialiste taïwanais de l’électronique grand public lancerait un «téléphone métaverse» en avril. On dit que c’est une offre haut de gamme, probablement quelque chose d’assez puissant pour piloter des applications VR / AR.

D’autres ont essayé et échoué. Google a interrompu sa plate-forme de réalité virtuelle Daydream fin 2019. Samsung a effectivement tué ses efforts Gear VR un an plus tard.

Ce que HTC a à offrir, c’est le fait qu’il est l’un des meilleurs acteurs de l’espace de réalité virtuelle sur PC avec un solide catalogue de contenu avec lequel travailler. Si l’entreprise pouvait exploiter une partie de ce qu’elle a appris et l’adapter au mobile, les choses pourraient devenir intéressantes.

La co-fondatrice et présidente de HTC, Cher Wang, a récemment présenté la version de la société du métaverse, qu’elle appelle Viverse. Ce n’est vraiment pas différent de ce que d’autres entreprises comme Facebook promettent à ce stade – un monde virtuel où vous pouvez partir à l’aventure, partager des expériences avec d’autres, assister à des réunions, etc.

Il est bien trop tôt pour savoir si le métaverse va décoller comme beaucoup l’ont prédit ou crachoter avant de décoller. À ce stade, il semble que l’un des plus grands obstacles pourrait être la fragmentation. Avec autant d’entreprises visant à lancer leur propre version, comment l’une d’entre elles peut-elle réussir ?

Crédit image James Yarema