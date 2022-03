Valve réagit rapidement au problème de dérive du stick Steam Deck avec un patch

Yizhet 6 Pièces Pneu Valve Rallonge, Pneu Valve de Adaptateur, Pneu Prolongateur Coude de Valve, Air Pneu Valve Extension, Raccord Prolongateur Coude pour Moto Vélo Camion

★【3 types de degrés】Le prolongateur de vanne comprend trois rallonges d’angle, 45 degrés, 90 degrés et 135 degrés, et ils sont tous équipés de joints en caoutchouc pour assurer l'étanchéité à l'air. ★【Qualité et durabilité】En cuivre, nickelé à la surface, très solide, ne présente pas de rouille ou d'érosion, offrant ainsi une longue durée de vie. ★【Facile à gonfler】Cette extension de la valve pneumatique peut être vissée sur la valve et le pneu est normalement gonflé à travers le prolongateur de pneu. Aussi facile à transporter, vous ne craindrez plus votre voyage! ★【Utilisation universelle】Cette rallonge de pneu s'adapte à toutes les voitures de tourisme, camions, motos, remorques, véhicules de camping et véhicules de loisirs avec valves de pneu standard. ★【Emballage inclus】6 Pièces Pneu Valve de Adaptateur( 2 x 45° Pneu Valve Rallonge, 2 x 90° Pneu Valve Rallonge, 2 x 135° Pneu Valve Rallonge.)