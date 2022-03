Cpu Z Arrive En Version 2.00

Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850 Watts Bloc d’alimentation ATX Entièrement Modulaire (Ventilateur à Lévitation Magnétique de 135 mm, Grande Compatibilité, Condensateurs 105 °C Japonais) EU - Noir

Entièrement modulaire : Raccordez uniquement les câbles dont votre système a besoin, facilitant la conception d’un système épuré et ordonné. Ventilateur à lévitation magnétique de 135 mm : Utilise un roulement à lévitation magnétique et des rotors conçus sur mesure pour des performances et une fiabilité inégalées et une discrétion absolue. Connecteur EPS12V : Pour une grande compatibilité avec les cartes graphiques et cartes mères modernes. Condensateurs 105 °C 100 % japonais : L’utilisation de composants internes de qualité supérieure permet une alimentation stable et une fiabilité à long terme. Compatible avec Modern Standby : Délais de passage, de la veille au fonctionnement, extrêmement rapides et une efficacité à faible charge améliorée. Certification 80 PLUS Gold : Fonctionnement très efficace garantissant une réduction de la consommation, du bruit et des températures.