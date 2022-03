Ea Sport Va Retirer La Russie Du Jeu Vidéo Fifa

EA Sport retirera l’équipe nationale russe de ses jeux vidéo FIFA et NFL. Reste à savoir si d’autres éléments liés au pays, comme les joueurs, les maillots et les supporters, seront également éliminés.

Selon un mail interne divulgué par un leaker, EA Sports serait prêt à retirer la Russie de deux de ses titres sportifs : FIFA et NFL. Cela serait indiqué dans une note interne adressée aux employés et divulguée sur Twitter par l’initié Tom Henderson, qui aurait vu le message. L’objectif du développeur serait de retirer les équipes nationales russes des deux séries de jeux vidéo, l’une de football et l’autre de hockey sur glace, qui ne permettront donc plus de jouer avec l’équipe nationale russe.

La décision a été prise en soutien à l’Ukraine et pour protester contre l’invasion du pays par la Russie, mais les détails de l’opération ne sont pas clairs pour le moment. EA Sports pourrait se limiter à supprimer l’équipe nationale russe, mais il pourrait également décider d’étendre cet effort et de bloquer tous les joueurs russes de ses modes, en particulier d’Ultimate Team. C’est une pratique déjà utilisée par le passé dans des cas très particuliers impliquant des joueurs touchés par certaines polémiques ou qui, suite à une mort subite, avaient donné lieu à des spéculations au sein du système d’échange du jeu.

Ultimate Team comprend également des maillots, des badges, des ventilateurs et d’autres articles liés à la Russie qu’EA Sports pourrait supprimer complètement (et temporairement) du jeu au cours des prochaines semaines. Cependant, la décision ne devrait pas surprendre, étant donné le lien fort entre le jeu vidéo et la FIFA, qui a suspendu la Russie de toutes les compétitions ces dernières heures. Pour confirmer la décision et, surtout, pour comprendre comment cela se traduira matériellement dans le jeu, il faudra cependant attendre l’annonce officielle du développeur. Ce qui devrait se produire sous peu au cours des prochaines heures.

