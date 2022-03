Le responsable de la R&D de TSMC pense que la pénurie de puces durera jusqu’en 2024

Pourquoi c’est important : TSMC dépensera 44 milliards de dollars cette année pour des extensions de capacité, contre 30 milliards de dollars en 2021. Mais alors que la plupart des leaders de l’industrie pensent que la pénurie de puces diminuera légèrement dans les mois à venir, le véritable impact de ces efforts d’expansion peut ne pas être vu. jusqu’en 2024.

La plupart des fabricants de puces estiment que le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine n’aggravera pas la pénurie mondiale de puces qui sévit dans les industries de la technologie et de l’automobile. La chaîne d’approvisionnement a montré des signes de reprise ces derniers temps, mais les dirigeants de l’industrie sont toujours, au mieux, prudemment optimistes quant à l’ensemble de la situation.

L’industrie des puces s’efforce de diversifier son approvisionnement en matériaux et en gaz et investit des milliards de dollars dans la construction d’installations de fabrication supplémentaires et les équipe d’équipements de lithographie de pointe. Pourtant, ces efforts mettent des années à se matérialiser et à avoir un effet mesurable, de sorte que les experts sont de plus en plus incertains que l’industrie sera en mesure de rattraper la demande cette année, voire en 2023.

Yuh-Jier Mii, vice-président senior de la recherche et du développement chez TSMC, a déclaré à IEEE Spectrum lors d’une récente interview qu’il pensait qu’il faudrait deux à trois ans avant que de nouvelles usines puissent répondre à la demande de puces avancées.

Ce n’est pas la position officielle de TSMC dans son ensemble, mais la société taïwanaise a soutenu que ses fonderies tournaient déjà à plein régime. En outre, le président de TSMC, Mark Liu, a déclaré l’année dernière que de nombreuses entreprises n’étaient pas préparées à l’augmentation de la demande qui s’est produite pendant la pandémie, elles ont donc commencé à stocker des puces, aggravant encore la pénurie. En d’autres termes, les industries de la technologie et de l’automobile mettront du temps à s’adapter après avoir fonctionné selon un modèle de chaîne d’approvisionnement allégé.

Fait intéressant, Mii pense que l’industrie des semi-conducteurs a raté les signes d’une demande croissante stimulée par la numérisation rapide de presque tous les aspects clés de nos vies. Dans le même temps, il a également mentionné que la voie de la progression des fonderies vers des nœuds de processus plus avancés devient de plus en plus difficile à chaque nouvelle génération. Ce qui était autrefois principalement un «rétrécissement optique majeur» nécessite désormais de repenser considérablement l’architecture des transistors, les matériaux, les outils et les processus de fabrication.

Pendant ce temps, une crise imminente de travailleurs qualifiés menace les efforts des fabricants de puces et des fabricants d’électronique pour construire des usines supplémentaires et des lignes de production plus avancées.