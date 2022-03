L’application Xbox nous permet désormais de choisir où installer les jeux

L’engagement de Microsoft envers les jeux sur PC est le plus important depuis longtemps. Pourtant, ils nous surprennent en proposant des jeux Bethesda sur Steam au lieu de les réserver pour le Windows Store. Maintenant, ils nous permettent enfin de choisir où installer les jeux à partir de l’application Xbox.

Le géant du logiciel a commencé à tester cette fonctionnalité l’année dernière, et maintenant elle est déployée sur l’application Xbox pour tous les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. Un bon pas dans la bonne direction qui a mis longtemps à venir.

Vous pouvez maintenant choisir dans l’application Xbox où installer vos jeux

Cela améliorera considérablement le processus d’installation de jeux à partir du Windows Store, permettant aux joueurs sur PC d’installer des titres dans n’importe quel dossier de leur choix avec un accès illimité aux fichiers de jeu. Cela devrait résoudre les nombreux maux de tête liés à l’installation de jeux à partir de PC Game Pass. Ici, les utilisateurs de Windows devraient pouvoir sauvegarder les fichiers du jeu et les restaurer à l’avenir.

Auparavant, Microsoft obligeait les utilisateurs de Windows à installer des jeux PC à partir de son App Store dans un dossier WindowsApps dédié sur le lecteur principal du PC. Bien que des lecteurs de stockage supplémentaires aient été pris en charge, vous ne pouviez pas installer les jeux dans un dossier de votre choix ni déplacer ou modifier librement les fichiers.

Nous n’aurons pas non plus à réinstaller nos jeux existants pour profiter de cette mise à jour. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur les jeux dans l’application Xbox et sélectionner gérer, puis activer les nouvelles fonctionnalités d’installation et de gestion du jeu. Les jeux que vous installerez à l’avenir incluront la possibilité de choisir dans quel dossier les installer.

Ces changements ouvriront également la possibilité de modifier davantage de jeux du Windows Store et rendront généralement l’application Xbox beaucoup plus semblable à Steam. La nouvelle mise à jour de l’application Xbox est disponible immédiatement sur le Windows Store.