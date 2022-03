Les utilisateurs de TikTok ne sont pas satisfaits de la nouvelle limite de vidéo de 10 minutes

En bref : TikTok a gagné plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels au cours des cinq années qui ont suivi son lancement en dehors de la Chine, une popularité dont il jouit grâce aux vidéos courtes sur l’application qui durent généralement moins d’une minute. Mais sa caractéristique la plus déterminante est en train de changer.

TikTok déploie actuellement une mise à jour de sa plate-forme qui augmentera la durée maximale des vidéos que les utilisateurs peuvent télécharger à 10 minutes. L’application est devenue célèbre pour ses clips de 15 secondes maximum, qui ont finalement été augmentés à 60 secondes. Cette limite a été poussée à 3 minutes en juillet de l’année dernière.

« Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. L’année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok », a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué. « Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à déployer la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, ouvrira encore plus de possibilités créatives à nos créateurs du monde entier. »

L’augmentation continue de la durée maximale de ses vidéos par TikTok suggère qu’il souhaite concurrencer plus directement YouTube. Cette décision permettra aux utilisateurs de réaliser des vidéos plus longues et pourrait également plaire à certains publics plus âgés, mais beaucoup de gens aiment TikTok précisément parce que c’est la maison de clips plus courts qui récompensent la brièveté et la créativité. Celles-ci obligent les utilisateurs à réfléchir à des moyens astucieux de créer un contenu convaincant de moins d’une minute qui capte l’attention de nouveaux abonnés potentiels.

Il semble que de nombreux fans de TikTok s’opposent au changement.

Je n’ai pas voulu ni demandé ça !! les gens ont déjà du mal à être des conteurs succincts et clairs sur TikTok pic.twitter.com/NwKA6nVq2D — Sophie Nunberg (@fwarg) 28 février 2022

Certains ont noté que les vidéos étendues offrent plus d’opportunités de diffuser des informations erronées à un moment où Internet regorge de fausses nouvelles.

« Et si nous déployions une fonctionnalité qui faisait plus que tripler la durée des vidéos pendant une crise internationale de désinformation ? »

-💖 TikTok https://t.co/u5eJDgKEoY – Olivia Little (@OliviaLittle) 28 février 2022

Alors que TikTok essaie de ressembler davantage à ses rivaux, les sociétés de médias sociaux, notamment Instagram, Snapchat et même YouTube, ont introduit des sections vidéo abrégées dans le but d’attirer les jeunes utilisateurs.

La durée maximale de la vidéo de 10 minutes sera déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines. Les utilisateurs doivent être sur la dernière version de l’application, et ils seront avertis lors de la réception de la mise à jour.