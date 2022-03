La cuisinière tiktoker ukrainienne Adrianathrr parle de sa peur de la guerre sur les réseaux sociaux

Les adeptes eux-mêmes demandent des informations, intéressés à comprendre ce que signifie vivre la guerre de près en 2022. Ainsi, Andriana utilise des vidéos, des histoires et des messages pour rapporter ce que vivent les amis et la famille au milieu de la guerre.

La guerre en Ukraine n’est pas un sujet qui n’appartient qu’aux journaux. Il existe plusieurs créateurs de contenu, notamment d’origine ukrainienne, qui utilisent leurs réseaux sociaux pour raconter ce qui se passe dans le pays et demander le soutien de la communauté. Parmi celles-ci figure Andriana « Adrianathrr » Kulchytska, une cuisinière célèbre notamment sur TikTok. Andriana a parcouru l’Europe avant de s’arrêter en Italie. Sa famille, en revanche, est toujours en Ukraine, victime des bombardements et des attaques des forces militaires russes.

Les adeptes eux-mêmes demandent des informations, intéressés à comprendre ce que signifie vivre la guerre de près en 2022. Ainsi, Andriana utilise des vidéos, des histoires et des messages pour rapporter ce que vivent les amis et la famille au milieu de la guerre. « Ma famille va bien, mais des bombes ont été larguées à 10 km de la maison où habitent mes proches. C’est absurde de parler de tout ça en 2022 et de s’inquiéter pour ses proches, sans savoir comment cette journée va se terminer pour eux » le cuisinier tiktoker répond à l’un des messages reçus en DM. Des mots crus, terribles, qui contribuent pourtant à éveiller les consciences et à rendre plus réel ce que l’on voit dans l’actualité et les journaux en ligne. Bref, un moyen de déclencher de l’empathie envers ceux qui vivent de première main la guerre qui a bouleversé 2022, suite à une pandémie toujours en cours.

Parmi les autres créateurs de contenu d’origine ukrainienne actifs sur le sujet de la guerre figure Ameli, une petite star qui a récemment publié sur YouTube une performance live de « I Draw My Life », une chanson en italien dans laquelle il raconte son histoire et son impact sur la guerre. la guerre aux nouvelles générations, une fois de plus mise à l’épreuve par des événements qui seront l’Histoire. « Quand le monde est violent, le futur tombera », chante Ameli. La chanson a dépassé le million de vues ces jours-ci.