Une cyberattaque interrompt la fabrication dans plus d’une douzaine d’usines Toyota au Japon

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lundi, Toyota a interrompu les chaînes de montage de ses usines japonaises en raison d’une cyberattaque. L’arrêt a entraîné une perte de production, équivalant à environ 13 000 véhicules. Les pirates n’ont pas attaqué Toyota directement. Au lieu de cela, ils ont ciblé un fournisseur de pièces en plastique et électroniques.

Reuters note que le constructeur automobile a arrêté la production de 28 chaînes de montage dans 14 usines. Les fabricants affiliés Hino Motors et Daihatsu sont inclus dans la fermeture. Les pertes monétaires pourraient atteindre jusqu’à 400 millions de dollars sur la base des prix de détail moyens des voitures.

« Nous nous excusons auprès de nos fournisseurs et clients concernés pour tout inconvénient que cela pourrait causer », a déclaré Toyota dans un communiqué.

On ne sait pas qui était derrière l’attaque. Cela faisait suite à l’accord du Japon de se joindre à ses alliés pour promulguer des sanctions contre la Russie, mais on ne sait pas si cette décision était liée. Le gouvernement japonais enquête pour savoir si des agents russes étaient impliqués mais n’a pas voulu se précipiter pour tirer des conclusions.

« Il est difficile de dire si cela a quelque chose à voir avec la Russie avant de procéder à des vérifications approfondies », a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida aux journalistes.

Au cours du week-end, le Japon s’est joint aux nations occidentales pour promulguer des sanctions contre certaines institutions bancaires russes, les empêchant d’utiliser les transactions SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Les restrictions imposées au système de paiement international SWIFT visent à paralyser le secteur industriel russe et à dissuader toute nouvelle avancée vers l’Ukraine. Le Japon a également accepté d’envoyer à l’Ukraine 100 millions de dollars d’aide d’urgence.

Crédit image : Grégory Costa