Samsung présente la série Galaxy Book2 d’ordinateurs portables alimentés par Alder Lake

Tourné vers l’avenir : avec le lancement du MWC Barcelone, il est temps de découvrir les nouveaux produits qui arrivent sur le segment du marché mobile. Comme prévu, Samsung est présent à l’événement, où il a annoncé la nouvelle série d’ordinateurs portables Galaxy Book2. La série se compose de quatre modèles (deux convertibles) équipés de processeurs Intel Core de 12e génération.

Les nouveaux ordinateurs portables de la série Galaxy Book2 de Samsung suivront certaines tendances de ses prédécesseurs, telles que les écrans FHD AMOLED, les conceptions fines et légères (jusqu’à 1,55 kg/3,4 lb) et une bonne variété de modèles. Pourtant, de nouvelles choses sont sous leur capot, notamment les processeurs Intel 12e génération Core i3/5/7 série P, Windows 11, l’authentification par empreinte digitale sur la touche d’alimentation et une nouvelle génération de cartes graphiques, y compris les GPU mobiles Intel Arc.

Disponible en argent, bordeaux et graphite, le Galaxy Book2 Pro 360 est un ordinateur portable 2 en 1 disponible en variantes 13,3 et 15,6 pouces. À l’intérieur, il embarque un processeur Intel Core i5/7 de 12e génération, jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et 1 To de stockage NVMe. De plus, le Galaxy Book2 Pro 15.6 aura la possibilité de disposer d’un GPU mobile dédié Intel Arc non divulgué.

En tant que plate-forme Intel Evo, vous pouvez vous attendre jusqu’à 21 heures d’autonomie, une connectivité Wi-Fi 6E et BT 5.1, une webcam FHD 1080p et diverses interfaces physiques, y compris Thunderbolt 4, une prise casque/micro et une carte microSD lecteur. De plus, les deux modèles disposent de systèmes audio à deux haut-parleurs conçus par AKG et prennent en charge Dolby Atmos. La suite de sécurité Secured-Core, un adaptateur secteur USB-C de 65 W et la prise en charge du S Pen sont également standard.

Le Galaxy Book2 Pro partage beaucoup avec le 360, y compris les options de processeur, de mémoire (8/16/32 Go LPDDR5) et de stockage (jusqu’à 1 To NVMe). Les options de couleurs disponibles incluent uniquement l’argent et le graphite, mais il y aura des versions de 13,3 et 15,6 pouces comme le modèle convertible.

En termes de connectivité, le Book2 Pro est le meilleur choix, car il offre les mêmes options que le Book2 Pro 360, avec en plus la prise en charge USB 3.2 et HDMI. La variante 15,6 pouces va encore plus loin avec un emplacement nano-SIM et une capacité 5G. Cependant, le Book2 Pro ne prend pas en charge le S Pen. Néanmoins, il comportera un système audio conçu par AKG, la prise en charge de Dolby Atmos et une charge USB-C de 65 W.

Comme son nom l’indique, le Galaxy Book2 360 est une version allégée du modèle Pro. Il manque un écran de 15,6 pouces et une option de couleur bordeaux. Cependant, cela compense quelque peu cela avec une sélection de processeurs plus étendue, allant des SKU Celeron de 12e génération bas de gamme aux puces Core i7. Bien que la mémoire soit limitée à un maximum de 16 Go de LPDDR4x, le stockage SSD peut toujours aller jusqu’à 1 To.

Les connectivités Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6E sont toujours présentes, mais la webcam a une résolution de 720p. Le Galaxy Book2 360 prendra également en charge Dolby Atmos, Thunderbolt 4, USB 3.2 et 65 W USB-C. Il dispose également d’un lecteur de carte microSD et d’une prise casque/micro 3,5 mm.

Enfin, nous avons le Galaxy Book2 Business, le seul ordinateur portable de la série avec 4G LTE et prenant en charge Windows 11 Pro et Intel vPro 12th Gen Core i5/7. Les autres options matérielles incluent les processeurs Intel Core i3/5/7, un GPU mobile Nvidia GeForce MX570, jusqu’à 1 To de stockage NVMe et jusqu’à 64 Go de mémoire.

Comme la plupart des autres appareils Galaxy Book2, il comprendra une webcam FHD, une charge USB-C 65 W et une prise en charge de Dolby Atmos. En plus d’être le seul ordinateur portable 14 pouces de la gamme Book2, il embarquera Thunderbolt 4, des ports USB-A/C, une interface RJ45, une prise casque/micro 3,5 mm et un lecteur de carte microSD. La seule couleur disponible est le graphite.

Selon le modèle, le prix varie considérablement. Par exemple, le Galaxy Book2 Pro 360 commence à 1 249,99 $, tandis que le Book2 standard pèse 1 049,99 $. Quant au Galaxy Book2 360, il vous rapportera au moins 899,99 $. Samsung n’a pas encore révélé le prix du Galaxy Book2 Business.

