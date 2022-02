Joyeux anniversaire : Raspberry Pi fête ses 10 ans

Avis de l’éditeur : la fondation Raspberry Pi célèbre une décennie d’expédition d’ordinateurs monocarte abordables. Il est difficile de croire que 10 ans se sont écoulés depuis, surtout si l’on considère que le voyage pour se rendre au jour du lancement a commencé environ six ans plus tôt.

Le 29 février 2012, la fondation a commencé à accepter des commandes pour son micro-ordinateur révolutionnaire à 35 $. Le Raspberry Pi s’est vendu en quelques heures, et au moment où l’équipe a commencé à célébrer avec des boissons dans le pub ce soir-là, les partenaires de lancement Farnell et RS Components avaient collectivement pris plus de 100 000 commandes.

Le modèle B d’origine comportait un processeur ARM11 à 700 MHz ainsi que 512 Mo de RAM. Les performances dans le monde réel seraient équivalentes à un Pentium II 300 MHz avec des capacités graphiques plus proches de la Xbox d’origine.

Il n’a fallu qu’un an à la fondation pour vendre son premier million d’unités, et ils n’ont pas regardé en arrière depuis.

Plusieurs itérations ont suivi, dont la dernière est le Raspberry Pi Zero 2 W qui est arrivé sur le marché fin 2021. Aujourd’hui, Raspberry Pi est l’ordinateur le plus vendu au Royaume-Uni avec plus de 45 millions d’unités vendues. La fondation est une organisation à but non lucratif éducative de premier plan et l’un des principaux acteurs de l’éducation STEM.

Pour commémorer cette étape importante, la fondation s’est associée au National Museum of Computing pour lancer une exposition temporaire qui raconte l’histoire du Raspberry Pi. L’exposition ouvre ce week-end et la cérémonie sera diffusée en direct sur Internet le 5 mars à 11h15 GMT.

Crédit image Harrison Broadbent