OnePlus 10 Pro sera lancé dans le monde entier le mois prochain, une charge rapide de 150 watts pour les futurs produits phares

Vue d’ensemble : OnePlus a expédié un nombre record de 11 millions de téléphones dans le monde en 2021, et il a des ambitions encore plus grandes pour l’avenir. OxygenOS restera une expérience de système d’exploitation distincte de ColorOS d’Oppo, même si les deux systèmes d’exploitation partagent la même base de code. Et si vous souhaitez une charge plus rapide, la société travaille sur une nouvelle technologie qui vous permettra de passer de 0 à 100 % en seulement 17 minutes.

Lorsque OnePlus a dévoilé le OnePlus 10 Pro plus tôt cette année, il n’y avait aucun mot sur la disponibilité en dehors du marché chinois. Lors du MWC 2022, la société a fait plusieurs annonces liées à l’avenir de la marque OnePlus et a confirmé le chemin de sortie mondial du OnePlus 10 Pro. Le nouveau téléphone phare devrait arriver sur les marchés nord-américain, européen et indien en mars.

Le fondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré que la décision de déployer d’abord le OnePlus 10 Pro en Chine ne signifie pas que la sous-marque indépendante d’Oppo a perdu tout intérêt pour les marchés américains et mondiaux. La société a expédié pas moins de 11 millions de téléphones dans le monde en 2021, soit quatre fois plus qu’en 2016. La gamme Nord de milieu de gamme a joué un rôle important dans cette histoire de croissance, avec 10 millions d’unités vendues au cours des deux dernières années.

Fait intéressant, OnePlus n’ira pas de l’avant avec un système d’exploitation mobile unifié ColorOS/OxygenOS pour ses téléphones. Les bases de code resteront fusionnées pour permettre un développement plus rapide, mais les deux marques resteront séparées et continueront d’offrir des expériences distinctes qui s’adressent à leurs fans respectifs. Lau a également révélé qu’OxygenOS 13 est bien avancé mais n’a partagé aucune information sur le moment où la mise à jour sera disponible pour les utilisateurs.

Quant à la charge rapide SuperVOOC – un élément essentiel de l’écosystème Oppo – elle aussi recevra bientôt une mise à niveau. OnePlus travaille sur une nouvelle spécification de charge rapide VOOC de 150 watts qui arrivera plus tard cette année. Pour référence, le OnePlus 10 Pro prend en charge une charge jusqu’à 80 watts, ce qui est déjà plus élevé que la plupart des téléphones Oppo et OnePlus. Ce boost vous permet de passer de zéro à une charge complète en moins de 30 minutes, ce qui est incroyablement rapide.

OnePlus pense que c’est encore trop lent. Un prochain téléphone OnePlus sans nom équipé d’une batterie de 5 000 mAh sera livré avec un chargeur de 150 watts. L’entreprise passera de zéro à une charge complète en 17 minutes environ.

OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge fournit 100 % de la batterie en seulement 9 minutes, pour une vitesse record et à la pointe de l’industrie. 🚀 #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg — OPPO (@oppo) 28 février 2022

Si cela ne ressemble pas à un risque d’incendie imminent, la société mère Oppo teste déjà une technologie de charge SuperVOOC plus puissante de 240 watts qui peut charger complètement une batterie de 4 500 mAh en environ neuf minutes.