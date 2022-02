Microsoft acquiert Oribi, une société de marketing israélienne

En attendant que l’acquisition de Nuance soit approuvée, elle est en phase finale avec les régulateurs britanniques, Microsoft a fait ses courses. A cette occasion pour acquérir la société Oribi, eh bien, elle a été rachetée par LinkedIn, qui fait partie de Microsoft.

LinkedIn acquiert Oribi pour améliorer ses analyses marketing

Ce « petit » achat implique l’acquisition de la société israélienne d’analyse marketing pour un montant non divulgué. Microsoft prévoit d’utiliser la technologie d’Oribi dans sa plateforme de solutions marketing LinkedIn, ont annoncé les responsables de l’entreprise le 28 février.

« Grâce à l’intégration de la technologie Oribi dans notre plateforme de solutions marketing. Nos clients bénéficieront d’une meilleure attribution des campagnes pour optimiser le ROI de leurs stratégies publicitaires. Cela signifie que nos clients pourront mesurer plus facilement les conversions de sites Web. Avec des étiquettes automatisées et une technologie sans code. En plus de créer des audiences plus efficaces. Le tout d’une manière qui donne la priorité à la confidentialité dès la conception. »Microsoft a expliqué dans un article sur le blog LinkedIn Marketing.

Microsoft prévoit d’ouvrir un bureau LinkedIn à Tel Aviv, en Israël, dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui. Les employés de Microsoft ont indiqué qu’ils prévoyaient de conserver le « des contrôles stricts que nos membres et clients ont sur les données qu’ils choisissent de partager avec nous » après la clôture de l’acquisition d’Oribi.

TechCrunch affirme que ses sources affirment que Microsoft a payé entre 80 et 90 millions de dollars pour Oribi, qui aide les entreprises à créer et à exécuter des analyses personnalisées pour mesurer l’impact de leurs stratégies marketing. L’un des principaux concurrents d’Oribi est Google Analytics.

L’année dernière, les responsables de Microsoft ont déclaré que LinkedIn était désormais une entreprise de 10 milliards de dollars à part entière. Un symptôme clair de la façon dont Microsoft a pu améliorer LinkedIn pour que son activité se développe encore plus.