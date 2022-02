Exoplanète détectée en orbite autour de deux étoiles, comme Tatooine dans l’univers Star Wars

Une exoplanète rare en orbite autour de deux étoiles a été détectée à l’aide d’un télescope au sol par une équipe de l’Université de Birmirgham.

Tatooine, la planète désertique fictive de Star Wars

Une exoplanète rare, appelée Kepler-16b et jusqu’à présent identifiée par le télescope spatial Kepler, orbite autour de deux étoiles, avec deux orbites tournant l’une autour de l’autre, formant un système stellaire binaire, comme la planète natale de Luke Skywalker, Tatooine, dans l’univers de Star Wars, où il y aurait deux couchers de soleil si vous pouviez regarder le ciel depuis sa surface.

Kepler-16b, à nouveau détecté à l’aide d’un télescope terrestre de 193 cm par des chercheurs de l’Université de Birmingham, a été observé en surveillant les changements de vitesse radiale, une méthode qui nous permet de montrer le changement de vitesse d’une étoile lorsqu’une planète l’orbite . . En plus de détecter la présence de la planète, la méthode de la vitesse radiale est également plus sensible aux planètes supplémentaires dans un système, ainsi qu’à la mesure de la masse d’une planète, sa propriété la plus fondamentale.

Après avoir démontré que le système binaire Kepler-16b peut être détecté avec la méthode de la vitesse radiale, l’équipe prévoit de poursuivre la recherche de nouveaux systèmes circumbinaires inconnus et d’aider à répondre aux questions sur la formation des planètes. On pense généralement que la formation des planètes se produit dans un disque protoplanétaire, une masse de poussière et de gaz entourant une jeune étoile.

Cependant, ce processus peut ne pas être possible dans un système binaire. En effet, la présence de deux étoiles interfère avec le disque protoplanétaire, empêchant la poussière de s’agglutiner dans les planètes, un processus appelé accrétion. « La planète s’est peut-être formée loin des deux étoiles, là où leur influence est la plus faible, puis s’est déplacée vers l’intérieur. – dans un processus appelé migration pilotée par disque, ed – a déclaré Amaury Triaud de l’Université de Birmingham, qui possède le studio -. LAAlternativement, nous pouvons constater que nous devons revoir notre compréhension du processus d’accrétion planétaire« .