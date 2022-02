Les nouveaux ThinkPad se concentrent sur la productivité avec des écrans 16:10, des composants internes plus puissants et des webcams 1080p

En un mot : la dernière gamme de ThinkPad de Lenovo est désormais officielle et il y a beaucoup à aimer dans ces nouveaux appareils avec de nouveaux processeurs, des écrans 16:10, des webcams 1080p, un châssis plus fin et plus léger, la prise en charge du suivi via le réseau de Tile, et plus encore.

Lenovo a annoncé plusieurs nouveaux ThinkPad au MWC 2022, et il y a beaucoup à déballer à leur sujet. Il y a quelques ajouts aux séries ThinkPad des séries T et P, un nouveau ThinkPad X1 Extreme avec une option d’affichage à 165 Hz et un ThinkPad alimenté par Snapdragon.

Tous les nouveaux modèles sont équipés d’écrans au format 16:10, ce qui les rend meilleurs pour la productivité. Lenovo a également présenté un nouveau moniteur portable ThinkVision M14d qui prétend être le premier à offrir un format d’image 16:10. La société affirme qu’à l’avenir, tous les ThinkPad, à l’exception de la série L, auront des écrans 16:10.

La plus intéressante parmi les annonces est sans doute le ThinkPad X13s, un ordinateur portable 5G alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8cx Gen3 couplé avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 1 To de stockage. Lenovo affirme que ce modèle a été conçu avec Windows 11 à l’esprit, et qu’il s’agit également du premier ordinateur portable basé sur Arm à intégrer l’architecture de sécurité Pluton de Microsoft.

Le ThinkPad X13s est étonnamment mince à 13,4 mm et 1,06 kg (2,35 lb). Lenovo affirme qu’il répond à la norme MIL-STD 810H, il devrait donc pouvoir survivre aux chocs accidentels et à l’utilisation occasionnelle en extérieur. Mais plus important encore, la durée de vie de la batterie est conçue pour durer jusqu’à 28 heures en fonction de la charge de travail. Le ThinkPad X13 sera disponible en mai 2022 au prix de départ de 1 099 $.

Pour les personnes qui ont besoin d’une station de travail mobile plus puissante, le nouveau ThinkPad X1 Extreme 16 pouces de Lenovo pourrait faire l’affaire. Le nouvel ordinateur portable est alimenté par les processeurs Intel Core i9 série H vPro de 12e génération, les GPU Nvidia RTX série 30 et jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5.

Il peut également être équipé d’un énorme 8 To de stockage à semi-conducteurs, et vous avez le choix entre un écran 165 Hz 2560×1600 avec une couverture 100% sRGB ou un écran 4K avec une luminosité maximale de 600 nits. Le ThinkPad X1 Extreme débarquera en magasin en juin au prix de départ de 2 049 $.

Les séries P et T ont également été mises à jour avec de nouveaux composants internes. Certains modèles offriront des processeurs AMD Ryzen Pro série 6000 et des écrans OLED. Ils arborent également des webcams 1080p et la suppression du bruit Dolby Voice pour le lieu de travail hybride d’aujourd’hui, et peuvent être configurés sur le réseau de Tile, afin que vous puissiez les suivre s’ils sont perdus ou volés.

Les prix et la disponibilité sont un peu compliqués, mais au moins nous avons un calendrier clair. Les ordinateurs portables ThinkPad P14s et ThinkPad P16s débarqueront en avril au prix de départ de 1 419 $. Les modèles ThinkPad T14i et T16i alimentés par Intel arriveront également en avril à partir de 1 399 $ et 1 419 $, respectivement.

Le ThinkPad T14 alimenté par AMD devrait arriver en mai au prix de départ de 1 399 $, et les modèles plus costauds T14 et T16 suivront en juin à partir de 1 299 $. Le moniteur portable ThinkVision M14d commence à être expédié en juillet à 299 $.