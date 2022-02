Qui est Jamie Big Sorrel Horse, la nouvelle idole de TikTok dansant Nelly Furtado

L’homme, Canadien et partisan de la communauté LGBTQ+, possède plusieurs canaux sociaux actifs, mais le nombre de followers n’est pas aussi élevé que sur TikTok, où il en compte 2,9 millions.

Ces jours-ci sur TikTok revient sur le devant de la scène une chanson de Nelly Furtado, « Say It Right », sortie en 2006. La raison de ce retour inattendu est une vidéo publiée sur la plateforme par Jamie Big Sorrel Horse (@ jamie32bsh), en qu’il reprend en chantant et en dansant la chanson en question devant un miroir. Cette vidéo a atteint 194,7 millions de vues, plus de 28 millions de likes et 415 000 commentaires, dont beaucoup en italien. Bref, des chiffres ahurissants qui ont fait de Jamie Big Sorrel Horse la nouvelle star de TikTok.

L’homme, Canadien et partisan de la communauté LGBTQ+, possède plusieurs canaux sociaux actifs, mais le nombre de followers n’est pas si élevé. Ses deux chaînes YouTube, dédiées aux vlogs, comptent respectivement 596 abonnés et 29 abonnés. Il existe pratiquement deux canaux doubles, ouverts la même année. Un discours similaire concerne également son compte Instagram, toujours peu suivi (au moment de l’article il y en a 315). Il est probable qu’après l’exploit sur TikTok, il obtiendra plus d’abonnés. La dernière vidéo publiée a toujours Nelly Furtado en arrière-plan. Cette fois c’est un mashup avec Ariana Grande : « Motive X Promiscuous ».

Ces dernières semaines, un épisode similaire s’est produit, qui concerne exclusivement la scène italienne. Plusieurs vidéos avec la phrase « Pauvre mouette, tu as perdu ton partenaire » en audio ont fait un slogan « Tu comme a mme », une chanson du chanteur néo-mélodique Gianni Celeste de Catane. La chanson remonte à dix ans, mais a connu une deuxième vague de gloire parmi les jeunes de la génération Z, qui représentent le plus grand public de TikTok. Contrairement à la chanson de Nelly Furtado, il n’est pas possible de retracer la vidéo originale qui a conduit à la redécouverte de Gianni Celeste.

Celles de Jamie Big Sorrel Horse, Nelly Furtado et Gianni Celeste sont des histoires qui montrent à quel point il est facile de se laisser emporter par le cyclone de vues et de likes sur TikTok. Il n’y a pas de règle précise : du coup, des vidéos simples et personnelles se retrouvent virales auprès d’un public de millions d’utilisateurs.