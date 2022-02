Windows 11 aurait près de 20% de part selon AdDuplex

Nous revenons, comme chaque mois, pour vous montrer les données AdDuplex. Ces données nous renseignent sur les différentes versions de Windows et leur adoption. Ces données sont basées sur 5 000 applications présentes dans le Microsoft Store et offrent un échantillon d’informations intéressantes, même s’il faut les contraster ailleurs. Dans ce cas, Windows 11 approcherait une part de marché de 20 %.

Windows 11 continue de croître selon les données d’AdDuplex

Il semble que la croissance de Windows 11 se poursuive régulièrement et serait passée de 16% à 19,6%, s’approchant dangereusement d’une part de 20%. Cela signifierait, sur la base des dernières données proposées par Microsoft, environ 280 millions d’ordinateurs avec Windows 11. Oui, on est encore loin des 1,12 milliard d’appareils qui auraient Windows 10, mais ça progresse à un bon rythme.

Pour sa part, la version 21H1 continue de dominer la part de Windows 10 avec 27,5 %, bien qu’il soit possible que le mois prochain nous verrons comment Windows 10 21H2 le surpasse. Cette dernière version de Windows 10 est présente sur 21 % des ordinateurs et vise à être la version dominante avant la mise à jour de cette année.

À d’autres occasions, les données d’AdDuplex ont été considérées avec scepticisme. Il semble qu’il y ait des gens qui ne veulent pas que Windows 11 progresse. Heureusement, il semble que les données proposées par Steam suivent la tendance indiquée ici. Le magasin de jeux vidéo populaire a une base d’utilisateurs beaucoup plus large et est plus susceptible de ne pas être mis à jour et, selon les données de Steam en janvier, il comptait près de 14 % d’utilisateurs.

Ces données indiquent que Windows 11 a presque certainement dépassé les 10 % et cette année il pourrait atteindre les 20 % sans trop de difficultés. Cela signifierait atteindre 300 millions d’ordinateurs avec Windows 11 et bientôt Windows 10 laissera le chiffre d’un milliard d’appareils en raison de la perte de part par rapport à Windows 11.