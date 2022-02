Pokémon Scarlet et Pokémon Violet annoncés, les nouveaux chapitres pour Nintendo Switch

Étonnamment annoncés par Game Freak, les nouveaux chapitres Pokémon Scarlet et Pokémon Violet arriveront fin 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Voici tous les détails.

The Pokémon Company a organisé un événement numérique pour annoncer plusieurs nouvelles liées aux jeux vidéo sur les monstres de poche. Retiennent particulièrement l’attention les nouveaux chapitres prévus exclusivement sur Nintendo Switch pour fin 2022 : Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Les titres reprennent ce que l’on avait déjà vu en 2019 dans Pokémon Épée et Bouclier : une structure de monde ouvert avec des villes très différentes d’un point de vue stylistique et architectural, au sein de laquelle pokémon et humains cohabitent pacifiquement. Mais il ne s’agit pas seulement de la ville : pour les entourer, de grands espaces naturels ouverts, dans lesquels les différents monstres se promènent béatement, que ce soit la route, la mer ou le ciel. De plus, selon le chapitre choisi, les joueurs et joueuses auront différentes tenues à disposition.

L’équipe de développement de Game Freak a déclaré qu’il s’agissait « d’une nouvelle étape évolutive » pour la série. En réalité, à partir de la bande-annonce, il n’est pas possible d’identifier le tournant par rapport aux chapitres précédents : graphiquement, même Pokémon Scarlet et Violet semblent ancrés dans le passé. Il faut voir en termes de gameplay et de mécanique ce qui va changer, mais il est difficile de parler de l’évolution de la série en ce moment. La seule vraie nouveauté qui ressort de la bande-annonce sont les trois starters pokémon, dont le choix a toujours caractérisé chaque chapitre. Dans Pokémon Scarlet et Violet, la décision sera entre Sprigatito, un mignon félin de type herbe, Fuecoco, un bébé crocodile de type feu, et Quaxly, un adorable caneton de type eau. Les évolutions ultérieures ne sont pas encore connues.

À l’occasion de l’événement numérique, The Pokémon Company a également annoncé la sortie gratuite d’une mise à jour pour Pokémon Legends : Arceus, un chapitre lancé plus tôt cette année. Cette mise à jour s’appelle « Dawn » et vous permettra de prendre part à une nouvelle mission dans laquelle joueurs et joueurs doivent enquêter. La société japonaise a également ajouté qu’une série animée se déroulant dans la même région du jeu, Hisui, est en production, arrivant toujours fin 2022. Enfin, il pourrait également y avoir des nouvelles sur Pokémon GO, qui à partir du 1er mars prochain sera accueillez les créatures d’Alola, la région d’origine de Pokémon Soleil et Lune.

