Le MWC présente les nouveaux Samsung Galaxy Book2 Pro et Book2 Pro 360

Le MWC est de retour à Barcelone. Deux ans plus tard, Barcelone accueille son événement phare avec scepticisme face à la pandémie mais avec la volonté de revenir à la normalité. Et cette fois, nous devons vous parler des quatre nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book2 Pro que Samsung a présentés lors de son événement ce dimanche.

Samsung annonce son nouveau Galaxy Book lors du MWC

Les PC ne sont pas un nouveau marché pour Samsung, car la société coréenne a lancé plusieurs ordinateurs portables Galaxy Book au cours des deux dernières années. A cette occasion, ils ont annoncé les modèles Galaxy Book2 Pro 360, Galaxy Book2 Pro, Galaxy Book2 360 et Galaxy Book2 Business. Les deux premiers modèles seront disponibles en précommande à partir du 18 mars, leur lancement ayant lieu le 1er avril. Samsung n’était pas prêt à annoncer les détails spécifiques du lancement du Galaxy Book2 Business, mais a annoncé qu’il serait lancé en avril sur certains marchés.

Les ordinateurs portables sont de plus en plus clairs sur le fait que leur objectif est la mobilité et c’est pourquoi Samsung le prône avec son Galaxy Book2. Les quatre modèles répondent à toutes les exigences pour être considérés comme portables, car les Galaxy Book2 Pro 360 et Pro sont livrés avec des écrans de 13,3 pouces ou 15,6 pouces et un poids maximum de 1,38 kilogramme pour le plus grand Pro 360 . Le Galaxy Book2 360 a un écran de 13,3 pouces, tandis que le Galaxy Book2 Business a un écran de 14 pouces et est le plus lourd des quatre modèles pesant 1,5 kilogramme.

Spécifications techniques

Samsung Galaxy Book2 Pro Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Écran AMOLED Full HD de 13,3 pouces AMOLED Full HD de 15,6 pouces AMOLED Full HD de 13,3 pouces AMOLED Full HD de 15,6 pouces Processeur Intel Core 12e génération Intel Core 12e génération Graphique Iris Xé Arc Intel Iris Xé Mémoire 8/16/32 Go LPDDR5 8/16/32 Go LPDDR5 Espace de rangement SSD NVMe jusqu’à 1 To SSD NVMe jusqu’à 1 To connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 5G (sur le modèle 15,6″) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 ports 1 port USB-C (TB4) 1 port USB-A (USB 3.2) Écouteurs lecteur micro SD nanoSIM (15.6″) HDMI (15.6″) 1x USB-C (TB4) 2x USB-C (USB 3.2) Écouteurs lecteur micro SD La batterie 63Wh (13.3″) 68Wh (15.6″) Adaptateur 65W 63Wh (13.3″) 68Wh (15.6″) Adaptateur 65W Multimédia 1080p double microphone 1080p double microphone l’audio Stéréo 2 x 4W, Dolby Atmos, AKG (13.3″) Stéréo 2 x 5W, Dolby Atmos, AKG (15.6″) Son stéréo 2 x 4 W, Dolby Atmos, AKG (13,3″) Son stéréo 2 x 5W, Dolby Atmos, AKG (15.6″) Sécurité lecteur d’empreintes digitales lecteur d’empreintes digitales Système opératif Windows 11 Windows 11 Dimensions 304,4 x 199,8 x 11,2 mm (13,3″) 355,4 x 225,8 x 11,7 mm (15,6″ Iris Xe) 355,4 x 225,8 x 13,2 mm (Arc de 15,6″) 302,5 x 202 x 11,5 mm (13,3″) 354,85 ​​x 227,97 x 11,9 mm (15,6″) Poids 0,868 kg (13,3″) 1.11kg (15.6″ Iris Xe) 1,17 kg (Arc de 15,6″) 1,04 kg (13,3″) 1,41 kg (15,6″) Prix À partir de 749,99 $ À partir de 899,99 $

Tous les modèles sont livrés avec un écran Super AMOLED FHD qui devrait être net et dynamique. Ils exécutent tous Windows 11 Home et sont alimentés par l’un des processeurs Intel Core i5 ou i7 de 12e génération. Vous pourrez configurer votre propre modèle pour inclure 8 Go ou 16 Go de mémoire, avec des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To pour les modèles Pro, tandis que le Galaxy Book2 360 standard n’aura pas 1 To de stockage.

Connectivité et autonomie garantie

Le reste de la construction a tout ce que nous attendons d’un ordinateur portable haut de gamme en 2022. Y compris un port USB-C Thunderbolt 4 sur chaque modèle, au moins un port USB-C et un lecteur de carte microSD. Samsung a également mis à niveau la webcam de la gamme Galaxy Book2 vers un appareil photo 1080p ; un ajout bienvenu en ces temps.

Les modèles Pro auront des fonctions de sécurité améliorées, selon Samsung. Grâce à une combinaison de fonctionnalités de sécurité matérielles et logicielles, Samsung affirme que les modèles Pro répondent aux exigences de Microsoft en matière de « PC central sécurisé » pour protéger vos informations personnelles, y compris notre empreinte digitale qui peut être utilisée pour déverrouiller l’ordinateur portable.

En ce qui concerne l’autonomie et la charge de la batterie, Samsung indique que nous devrions obtenir environ 21 heures d’utilisation sur une seule charge. Et lorsque l’ordinateur portable est à court d’énergie, nous pouvons utiliser un chargeur rapide USB-C de 65 W pour fournir une charge de 40 % en 30 minutes. Les deux modèles Galaxy Book2 360 seront livrés avec un stylet S-Pen dans la boîte.

Disponibilité et prix

Vous pouvez pré-commander le Galaxy Book2 Pro et le Galaxy Book2 Pro 36 à partir du 18 mars, et ils devraient arriver le 1er avril. Le Galaxy Book2 Pro 360 commencera à 1 249 $ et le Galaxy Book2 Pro à 1 049 $. Le Galaxy Book2 360 commencera à 899 $ et sera disponible à partir du 1er avril.