Rester en forme réduit le risque d’Alzheimer

C’est ce que suggère une nouvelle étude sur la condition physique des personnes et le risque de maladie d’Alzheimer.

L’activité physique pourrait aider à prévenir et à arrêter la progression de la maladie d’Alzheimer. C’est ce que suggèrent les données préliminaires d’une étude qui sera présentée lors de la 74e réunion annuelle de laAcadémie américaine de neurologie qui aura lieu à Seattle, du 2 au 7 avril 2022 et virtuellement du 24 au 26 avril 2022. L’analyse a porté sur 649 605 vétérans américains de la base de données de la Veterans Health Administration, âgés en moyenne de 61 ans, qui ont été suivis pendant environ neuf ans. Au début de l’étude, aucun des participants n’avait de diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Les participants ont été divisés en cinq groupes, du moins informatif au plus informatif, et les niveaux d’activité physique ont été déterminés par la façon dont les participants ont effectué un test sur un tapis roulant. Ce test mesure la capacité d’exercice, la quantité maximale d’effort physique qu’une personne peut supporter. Pour les personnes d’âge moyen et plus âgées, le niveau de forme physique le plus élevé peut être atteint en marchant rapidement la plupart des jours de la semaine, pendant deux heures et demie ou plus par semaine.

Le groupe avec le niveau de condition physique le plus bas a développé la maladie d’Alzheimer à un taux de 9,5 cas pour 1 000 années-personnes, contre 6,4 cas pour 1 000 années-personnes dans le groupe le plus apte. Les années-personnes tiennent compte du nombre de personnes participant à une étude et du temps consacré à l’étude. Le taux de cas a diminué à mesure que le niveau de forme physique augmentait, avec un taux 8,5 fois plus faible pour le deuxième groupe le moins en forme, et 7,4 pour le groupe intermédiaire et 7,2 pour le deuxième groupe plus en forme.

Les chercheurs ont également noté que les personnes du groupe en meilleure forme étaient 33% moins susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer que celles du groupe moins en forme. Le deuxième groupe le plus en forme était 26 % moins susceptible tandis que le deuxième groupe le moins en forme était 13e par rapport au groupe le moins en forme.

« L’idée que l’on puisse réduire son risque d’Alzheimer en augmentant simplement son activité est très prometteuse, d’autant plus qu’il n’existe pas de traitements adéquats pour prévenir ou stopper la progression de la maladie.– a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Edward Zamrini du Washington VA Medical Center à Washington et membre duAcadémie américaine de neurologie -. Nous espérons développer une échelle d’activité simple, qui peut être personnalisée, afin que les gens puissent voir les avantages et aussi les améliorations progressives que les activités physiques peuvent offrir.« .