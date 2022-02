Sur TikTok, vous pourrez télécharger des vidéos de 10 minutes

Sur TikTok, il sera possible de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, une nouveauté qui souligne l’effort continu de la plateforme à vouloir rivaliser avec YouTube.

TikTok veut continuer à courir après YouTube. Si la plateforme chinoise s’est déjà imposée comme le service prédominant sur les vidéos courtes, désormais l’appli semble vouloir s’étendre même sur des formats plus longs. En effet, le service ByteDance a commencé à tester des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, pour le moment uniquement pour certains créateurs américains. L’objectif semble pourtant clair : viser à proposer des vidéos plus longues et potentiellement complètes, des contenus apparemment demandés par les utilisateurs alors que le réseau social est en fait né autour de vidéos de 15 secondes.

Pourtant en ligne toutes les plateformes passent à des minutes toujours plus longues, à commencer par YouTube qui semble désormais s’être fixé sur des vidéos de 15-20 minutes peut-être en réponse à l’arrivée de TikTok (si on ne compte pas l’effort dans les Shorts), qui à ce jour s’est approprié la plage de 1 à 3 minutes, le maximum actuellement chargeable sur la plate-forme. Ces derniers jours, cependant, certains utilisateurs ont reçu une notification de TikTok les avertissant de la possibilité de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, une vidéo encore limitée mais qui, semble-t-il, arrivera bientôt dans le monde entier.

« Nous continuons à réfléchir à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok », a déclaré un porte-parole à The Verge. « L’année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok. Aujourd’hui, nous sommes ravis de libérer la possibilité de télécharger des vidéos jusqu’à 10 minutes, ce qui, nous l’espérons, ouvrira de nouvelles possibilités créatives pour les utilisateurs. notre créateurs du monde entier ». Une approche qui souligne également clairement un aspect important : la monétisation est plus facile sur les contenus plus longs. Dans ce cas, cependant, la plateforme devra comprendre comment insérer d’éventuelles publicités (semblables aux mid-rolls qui apparaissent au milieu de la vidéo sur YouTube, par exemple) afin de ne pas trop gâcher l’expérience de visionnage.