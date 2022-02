Intel pourrait apporter des conceptions Alder Lake à 16 cœurs aux ordinateurs portables

En un mot : une nouvelle fuite a ramené la possibilité qu’Intel apporte des processeurs de bureau à part entière sur le marché mobile. Ce sera la première fois qu’un constructeur commercialisera un processeur 16 cœurs pour ordinateur portable si cela s’avère valable.

Il n’est pas impossible de trouver un ordinateur portable avec un processeur à 16 cœurs, mais dans de tels cas, le processeur est une partie de bureau qui a été écrasée dans un ordinateur portable sans que les ajustements appropriés aient été effectués. Il fera trop chaud et aura trop faim.

Selon une diapositive divulguée pour la première fois à la mi-2021, Intel prévoit de commercialiser le i9-12900 sur le marché mobile dans un package TDP de 55 W. Il consommera beaucoup plus d’énergie pendant qu’il turbos, mais le système aura une autonomie de batterie utilisable pendant les charges de travail légères.

En 2021, la diapositive divulguée n’était pas entièrement crue au milieu d’un déluge de fausses informations, mais elle s’est depuis avérée en grande partie correcte. Il décrit une gamme de processeurs mobiles Alder Lake avec huit cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité qui ciblent le segment de marché « musculaire ».

Vendredi, le leaker crédible Komachi Ensaka a tweeté qu’Intel a récemment commencé à distribuer des systèmes de test équipés de ces processeurs. Ils portent le nom de code Alder Lake-HX. L’un d’eux pourrait arriver sur le marché en tant que i9-12980HX, par exemple. Pour le contexte, le produit phare actuel d’Intel, le i9-12900HK, possède 14 cœurs, six performances et huit efficacité. Il a également un TDP de 45W.

8+8 BGA、本当にAlderLake-HXって名称なんすね。 — 遠坂小町 (@KOMACHI_ENSAKA) 25 février 2022

Komachi note que la série HX utilisera une prise BGA (ball grid array). Cela permettra aux processeurs d’utiliser plus d’énergie et de s’intégrer dans un boîtier plus petit qu’un socket ordinaire. Le fabricant de sockets d’Intel répertorie même publiquement le BGA Alder Lake en question.

Une autre caractéristique distinctive de cette série est ses GPU avec 32 EU. Les processeurs mobiles haut de gamme actuels d’Intel sont équipés de 96 EU, mais la série HX ne le peut pas car le silicium de bureau sur lequel il est basé n’en a que 32 intégrés.

Si ces processeurs arrivent, ce sera probablement bientôt, étant donné que le reste de la gamme Alder Lake a déjà été lancé.

Crédit photo : Fritzchens Fritz