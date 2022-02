Les revenus mondiaux des smartphones ont atteint un niveau record en 2021 malgré les défis de la chaîne d’approvisionnement

En bref : Le marché mondial des smartphones a généré au nord de 448 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de plus de 17 % par rapport aux 382 milliards de dollars produits en 2020. Mieux encore, les revenus ont augmenté de 20 % d’un trimestre à l’autre malgré les pénuries de composants et les restrictions de virus. qui continuent de perturber la chaîne d’approvisionnement.

Apple a ouvert la voie avec 196 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 35 % d’une année sur l’autre, suivi de Samsung avec 72 milliards de dollars, en hausse de 11 % en glissement annuel. Oppo, Xiaomi et Vivo étaient respectivement responsables de 37 milliards de dollars, 36 milliards de dollars et 34 milliards de dollars, les cinq principales marques de smartphones ayant contribué à plus de 85% du chiffre d’affaires total des smartphones l’année dernière.

La société de recherche a noté une demande accrue de smartphones de milieu de gamme et phares, qu’elle a attribuée à la pandémie alors que les consommateurs recherchaient de meilleurs appareils pour apprendre, travailler et se divertir à la maison.

À l’autre extrémité du spectre, certains grands équipementiers ont augmenté les prix de leurs modèles d’entrée de gamme en réponse à la pénurie de composants.

Tout bien considéré, le prix de vente moyen des smartphones a augmenté de 12% l’an dernier, principalement en raison de la prolifération de la 5G. Counterpoint a déclaré que 40% des expéditions mondiales de smartphones en 2021 étaient compatibles 5G, contre seulement 18% l’année précédente.

L’innovation dans l’espace des smartphones s’est refroidie ces dernières années, laissant la place à des mises à jour évolutives telles que de meilleurs systèmes de caméras, des écrans à plus haute résolution et des processeurs plus rapides. On s’attendait à ce que la prochaine grande nouveauté soit les pliables, mais ceux-ci n’ont pas gagné en popularité aussi rapidement que certains l’avaient espéré.

Crédit image Daniel Romero