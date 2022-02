Nvidia enquête sur une éventuelle menace de cybersécurité

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un rapport publié cette semaine a révélé que certains systèmes de Nvidia ont récemment connu des pannes. La société enquête sur une cyberattaque potentielle mais ne peut rien confirmer pour le moment. Le moment semble de mauvais augure à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré au Telegraph cette semaine que la société enquêtait sur un « incident » et n’avait plus d’informations à révéler. Cependant, les sources du Telegraph mettent en garde contre quelque chose de plus grave.

Au cours des deux derniers jours, Nvidia a subi des pannes dans sa messagerie interne et ses outils de développement. Bien que les systèmes de messagerie fonctionnent à nouveau depuis vendredi, une source a déclaré au Telegraph qu’une intrusion avait « complètement compromis » les systèmes internes de l’entreprise.

Il pourrait simplement s’agir d’une panne, et Nvidia aurait pu simplement fermer ses systèmes par prudence. Pourtant, tout le monde est naturellement un peu plus prudent car cela a coïncidé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie cette semaine.

La cyberguerre est apparue à plusieurs reprises comme un front dans le conflit entre les deux pays, bien qu’il n’y ait aucun lien confirmé entre Nvidia, cet incident et l’invasion. Cela dit, les incidents de rançongiciels dans le monde liés à la Russie ont été une préoccupation.

En plus des systèmes internes, Nvidia vérifie également si le logiciel qu’il distribue aux clients présente un danger.