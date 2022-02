Premières critiques de Steam Deck: point de départ impressionnant, beaucoup de place à l’amélioration

Par TechRadar le 25 février 2022



90

Le Steam Deck est un appareil de jeu brillant qui devrait plaire aux joueurs sur PC à la recherche d’un moyen de jouer à leurs jeux lors de leurs déplacements, mais qui n’aiment pas un ordinateur portable de jeu. Pour les joueurs sur console qui veulent une expérience soignée et simple, écartez une demi-étoile de notre score, mais ne négligez pas non plus le Steam Deck.

Par Mashable le 25 février 2022



80

Le Steam Deck est un point de départ impressionnant pour le matériel portable qui offre des jeux haut de gamme de style PC en déplacement. C’est un travail en cours au lancement – et la batterie est un problème incontournable – mais c’est une avancée incroyable par rapport au Switch de Nintendo.

Par Engadget le 25 février 2022



81

Le Steam Deck est une synthèse Frankenstein d’une Wii U et d’une Vita, mais avec l’ADN de Valve parcourant ses câbles. C’est un contrôleur de vapeur et une machine à vapeur dans un seul paquet lourd, et j’en suis venu à l’apprécier pour ce qu’il fait de mieux. Le Steam Deck n’est pas un appareil mobile pour vos déplacements quotidiens ; c’est une extension de bibliothèque Steam, ouvrant de nouveaux endroits pour jouer dans la maison. Je ne recommanderais pas le Steam Deck comme introduction au jeu sur PC, mais pour des millions d’utilisateurs Steam existants, cela vaut le prix d’entrée, même si vous ne jouez que quelques fois par mois, deux heures à la fois.

De The Verge le 25 février 2022



65

Lorsque je me suis rendu au siège de Valve en août dernier pour voir le Steam Deck, je vous ai expliqué pourquoi je mettais de l’argent de côté : j’adorais l’idée d’emporter mes jeux PC en déplacement, de les reprendre là où je les avais laissés sur mon bureau, d’avoir enfin le temps de jouer à Control et Resident Evil 2 et Fallout 4 et The Witcher 3 et une montagne de jeux indépendants que j’avais l’habitude d’attendre des années pour acheter sur Switch parce que c’est la seule façon que j’ai trouvé assez de temps pour les voir à travers. Jusqu’à présent, c’est la seule partie du Steam Deck qui fonctionne en grande partie, et je ne peux qu’espérer que ça ira mieux.

Par Wired le 25 février 2022



50

J’ai joué à plusieurs jeux de mon carnet de commandes au cours des dernières semaines, simplement parce que je ne suis plus attaché à mon PC de jeu. L’expérience n’a pas été aussi transparente que je l’aurais souhaité, mais donnez-lui six mois à un an et le système d’exploitation pourrait être dans un état complètement différent. Ou, vous savez, attendez simplement l’inévitable Steam Deck V2.

De Tom’s Hardware le 25 février 2022



80

Le Steam Deck de Valve est un ordinateur de poche de jeu puissant et flexible qui se sent bien et vous permet d’emporter vos jeux en déplacement. Ne vous attendez pas à ce qu’il dure trop longtemps et sachez que certains jeux peuvent ne pas fonctionner parfaitement.

Par TrustedReviews le 25 février 2022



90

Le Steam Deck est une alternative plus puissante à la Nintendo Switch, capable de jouer à pratiquement n’importe quel jeu PC en déplacement. Les performances sont excellentes pour un ordinateur portable, SteamOS offrant une expérience de type console, tout en conservant toute la polyvalence d’un PC. La durée de vie de la batterie n’est pas excellente lorsque vous jouez à des jeux exigeants, mais le Steam Deck reste la meilleure option absolue pour les jeux sur PC portables.

Par Ars Technica le 25 février 2022



Vous devez être un type spécifique de joueur PC patient pour profiter de Deck dans son état actuel. Si ce n’est pas le cas, attendez que son côté logiciel corresponde à la valeur de son rapport prix/performances.

De EuroGamer le 25 février 2022



Il y a eu de nombreux défis lors de l’examen de Steam Deck et de nombreuses frustrations au cours des deux dernières semaines. Cependant, lorsque les « victoires » ont commencé à arriver, je n’ai fait que devenir plus intriguée et excitée par le système et le potentiel qu’il offre. L’examen de Steam Deck consiste essentiellement à examiner un PC, ce qui peut être fait de différentes manières intéressantes. Et dans cet esprit, j’ai hâte de lire d’autres critiques et de découvrir quelles autres surprises le système peut avoir à offrir.

De GameSpot le 25 février 2022



Le Steam Deck est un PC portable merveilleusement construit et puissant qui peut, entre de bonnes mains, être bien plus que ce que Valve envisage avec SteamOS, compte tenu de votre patience pour travailler avec Linux ou le remplacer entièrement. Ce n’est pas une exigence, cependant, et dans certains cas, l’antithèse de l’appareil que Valve lance ici. Ce que le Steam Deck excelle, c’est d’être un hub mobile pour vos jeux Steam, vous donnant suffisamment de travail pour tirer le meilleur parti d’une sélection de jeux dont vous ne pouvez pas vous passer lorsque vous êtes loin de votre bureau. À cet égard, il n’y a tout simplement rien de mieux sur le marché en ce moment.

Par JeuxServer le 25 février 2022



Pour les personnes qui ont déjà une bibliothèque Steam ou qui souhaitent plonger leurs orteils dans les eaux du jeu sur PC, le Steam Deck ressemble déjà à une alternative légitime. Il s’appuie sur le principe du Switch de jouer n’importe où et n’importe où, car maintenant mes jeux et mes fichiers de sauvegarde ne sont plus liés à une console. Ils vivent dans le cloud, me suivant partout où je peux accéder à Steam – de mon Steam Deck, à mon PC de jeu, à mon ordinateur portable de travail et partout où je pourrais les vouloir à l’avenir.

Par VG247 le 25 février 2022



Je vais plonger davantage dans ce côté du Steam Deck dans les semaines à venir – en particulier dans l’idée de l’utiliser comme une centrale d’émulation. Pour l’instant, cependant, je suis généralement assez satisfait de ce que c’est, pour ce que c’est, même si j’ai de grandes attentes pour que l’appareil évolue et s’améliore grâce à une cadence régulière de mises à jour logicielles. Si Valve peut atteindre un rythme soutenu là-bas, ils pourraient être sur quelque chose de spécial.