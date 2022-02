Android Studio fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer des applications Android

Android Studio est l’IDE officiel pour le développement Android et comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer des applications Android.

Éditeur de mise en page visuelle

Créez des mises en page complexes avec ConstraintLayout en ajoutant des contraintes de chaque vue à d’autres vues et directives. Prévisualisez ensuite votre mise en page sur n’importe quelle taille d’écran en sélectionnant l’une des différentes configurations d’appareils ou en redimensionnant simplement la fenêtre d’aperçu.

Analyseur d’APK

Trouvez des opportunités pour réduire la taille de votre application Android en inspectant le contenu du fichier APK de votre application, même s’il n’a pas été créé avec Android Studio. Inspectez le fichier manifeste, les ressources et les fichiers DEX. Comparez deux APK pour voir comment la taille de votre application a changé entre les versions de l’application.

Exécution instantanée

Poussez les modifications de code et de ressources vers votre application exécutée sur un appareil ou un émulateur et voyez les modifications prendre vie instantanément. Instant Run accélère considérablement vos cycles d’édition, de construction et d’exécution, vous permettant de rester « dans le flux ».

Éditeur de code intelligent

Écrivez un meilleur code, travaillez plus vite et soyez plus productif grâce à un éditeur de code intelligent qui permet la complétion de code pour les langages Kotlin, Java et C/C++.

Émulateur rapide

Installez et exécutez vos applications plus rapidement qu’avec un appareil physique et simulez différentes configurations et fonctionnalités, y compris ARCore, la plate-forme de Google pour créer des expériences de réalité augmentée.

Système de construction flexible

Propulsé par Gradle, le système de construction d’Android Studio vous permet de personnaliser votre construction pour générer plusieurs variantes de construction pour différents appareils à partir d’un seul projet.

Profileurs en temps réel

Les outils de profilage intégrés fournissent des statistiques en temps réel sur l’activité du processeur, de la mémoire et du réseau de votre application. Identifiez les goulots d’étranglement des performances en enregistrant les traces des méthodes, en inspectant le tas et les allocations, et visualisez les charges utiles réseau entrantes et sortantes.

Remarque : les dernières versions d’Android Studio ne proposent pas de version Windows 32 bits. Android Studio 3.6.3 a été le dernier à proposer une version Windows 32 bits. Vous pouvez le télécharger ici.

Quoi de neuf:

Les notes de version complètes sont disponibles ici.

Nouveau dans Layout Inspector : Capturez des instantanés de la hiérarchie de mise en page

Layout Inspector vous permet désormais d’enregistrer des instantanés de la hiérarchie de mise en page de votre application en cours d’exécution, afin que vous puissiez facilement les partager avec d’autres ou vous y référer ultérieurement.

Les instantanés capturent les données que vous verriez généralement lors de l’utilisation de l’inspecteur de mise en page, y compris un rendu 3D détaillé de votre mise en page, l’arborescence des composants de votre vue, composition ou mise en page hybride, et des attributs détaillés pour chaque composant de votre interface utilisateur. Pour enregistrer un instantané, procédez comme suit :

Déployez votre application sur un appareil exécutant le niveau d’API 23 ou supérieur

Ouvrez l’inspecteur de mise en page en sélectionnant Affichage > Fenêtres outils > Inspecteur de mise en page.

L’inspecteur de mise en page doit se connecter automatiquement au processus de votre application. Sinon, sélectionnez le processus d’application dans le menu déroulant.

Lorsque vous souhaitez capturer un instantané, cliquez sur Exporter l’instantané dans la barre d’outils de l’inspecteur de mise en page.

Dans la boîte de dialogue système qui s’affiche, spécifiez le nom et l’emplacement où vous souhaitez enregistrer votre instantané. Assurez-vous d’enregistrer le fichier avec une extension *.li.

Vous pouvez ensuite charger un instantané de l’Inspecteur de mise en page en sélectionnant Fichier > Ouvrir dans la barre de menus principale et en ouvrant un fichier *.li.

Prise en charge de l’inspection de la sémantique Compose

Dans Compose, la sémantique décrit votre interface utilisateur d’une manière alternative compréhensible pour les services d’accessibilité et pour le cadre de test. Dans Android Studio Bumblebee, vous pouvez désormais utiliser l’inspecteur de mise en page pour inspecter les informations sémantiques dans vos mises en page Compose.

Lors de la sélection d’un nœud Composer, utilisez la fenêtre Attributs pour vérifier s’il déclare directement les informations sémantiques, fusionne la sémantique de ses enfants, ou les deux. Pour identifier rapidement les nœuds qui incluent la sémantique, qu’ils soient déclarés ou fusionnés, utilisez le menu déroulant Afficher les options dans la fenêtre Arborescence des composants et sélectionnez Mettre en surbrillance les couches sémantiques. Cela met en surbrillance uniquement les nœuds de l’arborescence qui incluent la sémantique, et vous pouvez utiliser votre clavier pour naviguer rapidement entre eux.

Instantanés de l’inspecteur de mise en page du document

Vous pouvez désormais capturer des instantanés de la hiérarchie de mise en page de votre application pour les enregistrer, les partager ou les inspecter ultérieurement. Les instantanés capturent les données que vous verriez généralement lors de l’utilisation de l’inspecteur de mise en page, y compris un rendu 3D détaillé de votre mise en page, l’arborescence des composants de votre vue, composition ou mise en page hybride, et des attributs détaillés pour chaque composant de votre interface utilisateur. Lors de l’inspection de la mise en page d’une application en cours d’exécution, cliquez sur Exporter l’instantané Exporter

dans la barre d’outils de l’inspecteur de mise en page et enregistrez l’instantané avec une extension *.li. Vous pouvez ensuite charger un instantané de l’Inspecteur de mise en page en sélectionnant Fichier > Ouvrir dans la barre de menus principale et en ouvrant un fichier *.li. L’instantané apparaît dans un onglet de la fenêtre de l’éditeur, afin que vous puissiez facilement le comparer avec votre application en cours d’exécution.

Nouveau dans l’inspection des applications

Dans Android Studio Bumblebee, il existe de nouveaux outils et fonctionnalités dans la fenêtre d’inspection des applications. Vous pouvez ouvrir l’inspecteur d’application en sélectionnant Affichage > Fenêtres d’outils > Inspection d’application dans la barre de menus principale.

Inspecteur de réseau

Le Network Profiler dans la fenêtre de l’outil Profilers a maintenant été déplacé vers la fenêtre de l’outil App Inspection. Si vous avez déjà utilisé le Network Profiler, toutes les mêmes fonctionnalités et les riches données de trafic réseau sont toujours disponibles. Déployez simplement votre application sur un appareil exécutant le niveau d’API 26 et supérieur et ouvrez l’onglet App Inspector > Network Inspector.

Inspecter les tâches, les alarmes et les wakelocks

L’inspecteur de tâches en arrière-plan vous permet désormais d’inspecter les travaux, les alarmes et les wakelocks de votre application, en plus de la prise en charge existante de l’inspection des travailleurs. Chaque type de tâche asynchrone apparaît désormais sous l’en-tête approprié dans l’onglet Inspecteur, ce qui vous permet de surveiller facilement son état et sa progression. Comme pour les travailleurs, vous pouvez sélectionner une tâche, une alarme ou un réveil pour inspecter ses informations détaillées dans le panneau Détails de la tâche.

Débogage sans fil

Android Studio Bumblebee prend en charge la fonction de débogage sans fil sur les appareils Android 11 et supérieurs. Associez et déployez votre application depuis Android Studio via Wi-Fi sans utiliser de câble USB ni gérer les connexions Android Debug Bridge (adb) à l’aide de la ligne de commande. Pour l’utiliser, accédez à l’option Associer des appareils via le Wi-Fi dans le menu de sélection des appareils, puis choisissez un code QR ou un code PIN d’appariement. Ensuite, sur votre appareil Android 11 et supérieur, sous Options du développeur, recherchez l’écran de débogage sans fil, initialisez et connectez-vous à une session adb sans fil avec Android Studio. En savoir plus sur la configuration du débogage sans fil sur Se connecter à un appareil via Wi-Fi (Android 11+).

Composer un aperçu interactif activé par défaut

À partir d’Android Studio Bumblebee, la fonction d’aperçu interactif est activée par défaut. L’aperçu interactif vous permet d’interagir avec un aperçu comme il fonctionnerait sur un appareil. L’aperçu interactif est isolé des autres aperçus dans un environnement sandbox, dans lequel vous pouvez cliquer sur des éléments et entrer une entrée utilisateur dans l’aperçu. C’est un moyen rapide de tester différents états et gestes de votre composable, comme une case cochée ou vide.

Notes de version précédentes

Plugin Gradle Android

Le plugin autonome lint ne gère pas correctement la dépendance gradleApi()

Génération JPS déclenchée pendant que la génération Gradle s’exécute en dehors de Studio

Activer à la fois KSP et Kapt dans un projet avec les deux processeurs contenant qui génèrent des sauts de sources BundleLibraryClassesInputs

Éditeur C++

L’interface utilisateur se fige en raison d’un long calcul JniReferencesSearch en arrière-plan

Inspecteur de base de données

Autoriser l’enregistrement des bases de données

Impossible d’exporter des données à l’aide de App Inspection/Database Inspector avec un espace vide dans le chemin

Dexeur (D8)

Java lambdas provoque un comportement inattendu lors de la sous-classe de sous-classes

Rétrécisseur (R8)

Impossible de limiter l’erreur de type lors de la minification r8

Problème lors de l’exécution de R8 3.0.69 (à partir d’AGP 7.0.2) et 3.0.72

Mise à jour de la numérotation des versions pour Android Studio

Nous avons modifié le système de numérotation des versions d’Android Studio afin de l’aligner plus étroitement sur IntelliJ IDEA, l’IDE sur lequel Android Studio est basé.

Dans le système de numérotation précédent, cette version aurait été numérotée comme Android Studio 4.3 ou version 4.3.0.1. Avec le nouveau système de numérotation, c’est désormais Android Studio – Arctic Fox | 2020.3.1 ou version 2020.3.1.

Interface utilisateur mise à jour pour l’enregistrement dans Memory Profiler

Nous avons consolidé l’interface utilisateur (UI) de Memory Profiler pour différentes activités d’enregistrement, telles que la capture d’un vidage de tas et l’enregistrement des allocations de mémoire Java, Kotlin et natives.

Mises à jour pour actualiser le projet C++ lié

Nous avons déplacé des fichiers sans rapport avec la configuration du dossier .cxx/ vers le dossier build/. Les builds CMake C++ nécessitent une phase de configuration qui génère le projet Ninja utilisé pour exécuter les étapes de compilation et de liaison. Les projets générés par CMake sont coûteux à générer et devraient survivre tout au long du nettoyage. Pour cette raison, ils sont stockés dans un dossier appelé .cxx/, à côté du dossier build/. En règle générale, le plug-in Android Gradle remarquera les changements de configuration et régénérera automatiquement le projet Ninja. Cependant, tous les cas ne peuvent pas être détectés. Lorsque cela se produit, l’option « Actualiser le projet C++ lié » peut être utilisée pour régénérer manuellement le projet Ninja.

Nouvelle matrice de test pour les tests multi-appareils

Les tests d’instrumentation peuvent désormais être exécutés sur plusieurs appareils en parallèle et peuvent être étudiés à l’aide d’un panneau de résultats de test d’instrumentation spécialisé. À l’aide de ce panneau, vous pouvez déterminer si les tests échouent en raison du niveau d’API ou des propriétés matérielles.

Notes de version complètes ici.