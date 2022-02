Le partenaire de développement de Nintendo, SRD, deviendra enfin une filiale après quatre décennies

En bref : Un autre jour, un autre rachat de studio de jeux vidéo. Nintendo a fait sa deuxième acquisition en autant d’années. Le studio, SRD, a un partenariat exclusif avec Nintendo depuis près de 40 ans. Ses bureaux sont même hébergés dans le Nintendo Development Center à Kyoto, au Japon. Après tout ce temps, il était temps que Nintendo en fasse une filiale.

Il semble que nous soyons à une époque où les trois grands fabricants de jeux à domicile se disputent pour voir qui peut acheter plus de studios tiers. Cette fois, c’est au tour de Nintendo d’acheter Systems Research & Development, partenaire de développement de longue date, mieux connu sous le nom de SRD (également appelé Nintendo R&D4), pour un montant non divulgué.

Le studio est responsable de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Animal Crossing : New Horizons, deux des plus grands succès de la Nintendo Switch. Cependant, SRD a une histoire de près de 40 ans dans le développement de jeux Nintendo, remontant jusqu’à la NES. Certains de ses travaux les plus anciens incluent la série Donkey Kong/Donkey Kong Jr, la franchise Super Mario Bros, la plupart des jeux Legend of Zelda, Star Fox 64 et bien d’autres.

« La réalisation de l’acquisition (à l’exclusion des actions propres) servira à renforcer la base de gestion de SRD et à garantir la disponibilité des ressources de développement de logiciels pour Nintendo, en plus de faciliter une amélioration anticipée de l’efficacité du développement de logiciels », explique l’avis d’acquisition.

Dans ce cas, Nintendo n’essaie pas de suivre Microsoft et Sony, qui sont apparemment enfermés dans une guerre d’acquisition avec des achats de grands noms comme Zenimax, Bungie et Activision. Le marché de Nintendo n’est actuellement pas menacé depuis que Sony a abandonné les machines portables comme la PSP et la Vita.

Le Switch se porte bien et la société cherche simplement à s’assurer que SRD est sous son égide et dispose des fonds nécessaires pour continuer à produire des titres de qualité. Il est quelque peu surprenant que Nintendo ne les ait pas fusionnés plus tôt, compte tenu de leur longue histoire.

Cette acquisition est la deuxième de Nintendo au cours des deux dernières années. L’année dernière, il a acheté Next Level Games, le créateur de Luigi’s Mansion 3 pour Switch, et plusieurs autres jeux sur diverses plateformes, dont Gamecube, Wii et 3DS.