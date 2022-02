Oppo dévoile les produits phares Find X5 et Find X5 Pro avec un chipset NPU d’imagerie fait maison

En bref : Oppo veut combler le vide laissé par la chute de Huawei sur le marché des smartphones, notamment sur les segments milieu de gamme et premium. À cette fin, la société lance la gamme Find X5, qui s’appuie sur la conception solide du Find X3 et intègre le premier morceau de silicium personnalisé d’Oppo.

Oppo a dévoilé aujourd’hui ses derniers téléphones Android phares, le Find X5 et le Find X5 Pro. Après de nombreuses fuites et teasers officiels, ce n’était plus un secret qu’il s’agissait essentiellement d’une amélioration progressive du concept Find X3 Pro, mais cela peut en fait être une bonne chose. La société veut une part du marché des téléphones Android haut de gamme, et itérer sur une bonne recette est ce que Samsung a fait jusqu’au Galaxy S22, qui se vend comme des petits pains.

La gamme Find X5 ne s’écarte pas trop de l’esthétique du design du Find X3, avec une forme organique et continue qui donne aux nouveaux appareils un aspect luxueux. La bosse de l’appareil photo n’abrite désormais que trois appareils photo – un primaire et un tireur ultra-large qui utilisent tous deux le capteur IMX766 de 50 mégapixels de Sony et un téléobjectif de 13 mégapixels.

La caméra de microscope de 3 mégapixels du Find X3 ne manquera probablement pas, car il s’agissait plus d’une fonctionnalité agréable à avoir que d’une fonctionnalité essentielle. La caméra frontale réside toujours dans une découpe perforée et dispose d’un capteur de 32 mégapixels surpuissant. Tout ce que vous capturez avec ces caméras sera sans aucun doute incroyable sur l’écran OLED 120 Hz QHD+ 10 bits de 6,7 pouces, qui offre une couverture à 100 % de la gamme de couleurs P3.

Tout cela est alimenté par une plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 associée à 12 gigaoctets de RAM (huit dans le cas du Find X5) et 256 gigaoctets de stockage. Le traitement d’image et l’accélération de l’IA sont gérés par le chipset personnalisé MariSilicon X d’Oppo, et la société s’est associée à Hasselblad pour développer un mode 4K dédié « Ultra Night Video ».

Parallèlement au Find X5 et au Find X5 Pro, Oppo a également présenté le Find X5 Lite, un téléphone 5G de milieu de gamme alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 900. Le Find X5 et le Find X5 Pro vous coûteront respectivement 999 € / 749 £ et 1 299 € / 1 049 £, et seront disponibles en Europe, en Australie et dans certains pays asiatiques à partir du 14 mars. Le Find X5 Lite fera ses débuts dans le Royaume-Uni le mois prochain et coûtera 419 £.