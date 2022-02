Spectaculaire mosaïque romaine trouvée à Londres : c’est la plus grande des 50 dernières années

La découverte importante a été annoncée par des archéologues du Musée d’archéologie de Londres (Mola) qui l’ont déterrée dans un chantier d’immeuble de bureaux près de la tour Shard à Southwark.

Là où de nouveaux gratte-ciel et bureaux s’élèveront, il a été trouvé « la plus grande mosaïque romaine trouvée à Londres au cours des 50 dernières années« . C’est avec ces mots que les archéologues du Museum of London Archaeology (Mola) ont annoncé l’importante découverte de l’époque romaine dans un chantier de construction près de la tour Shard, dans le quartier de Southwark, une zone en plein essor d’un point de vue commercial et résidentiel de vue. . « L’incroyable découverte – disent les archéologues – cela a été fait pendant que nous travaillions sur le projet de régénération urbaine de Liberty of Southwark avec la société de transport londonienne« .

La splendide mosaïque, dans un état de conservation surprenant, est composée de deux panneaux très décorés, posés sur un sol rouge. Le plus grand panneau, qui mesure près de 18 mètres carrés, reprend un motif dit guilloché, avec de grandes fleurs colorées entourées de bandes et de fils entrelacés, tandis que le plus petit, d’environ deux mètres carrés, comporte plusieurs éléments géométriques, dont le nœud de Salomon .

Très probablement, le Gardien, la mosaïque faisait partie du sol du salon d’un manoir où les hauts gradés militaires et d’autres représentants importants se divertissaient avec de la nourriture et des boissons. Plus précisément, il était très probablement situé dans un triclinium, la salle où les anciens Romains servaient le déjeuner avec des tables et des canapés pour les convives, faisant partie d’un mansio romain situé à la périphérie de Roman Londinium, une zone située sur la rive nord de la Tamise, où séjournaient soldats et fonctionnaires lors de leurs voyages.

La mosaïque, peut-être datée entre la fin du IIe et le début du IIIe siècle après JC, sera soigneusement récupérée et évaluée par une équipe d’experts, puis retirée dans son intégralité pour permettre une restauration plus détaillée. Les plans d’exposition publique future sont en cours de finalisation.