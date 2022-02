Intel lance les processeurs Alder Lake des séries P et U de 12e génération pour les ordinateurs portables légers

Pourquoi c’est important : la campagne de bombardements d’Alder Lake d’Intel se poursuit avec le lancement des processeurs des séries P et U de 12e génération. Comme leurs frères et sœurs plus puissants, ils combinent des cœurs de performance et d’efficacité gérés par la technologie Thread Director d’Intel. Les graphiques intégrés Intel Xe, la prise en charge de PCIe 4.0 et Thunderbolt 4, et plus encore, complètent la liste des fonctionnalités.

La première vague de processeurs Intel Alder Lake de 12e génération pour les ordinateurs portables de milieu de gamme et haut de gamme est arrivée avec fracas. Notre propre Tim Schiesser a trouvé que les derniers processeurs de la série H de Team Blue étaient une mise à niveau impressionnante par rapport aux générations précédentes. Le Core i7-12700H, en particulier, s’est avéré plus rapide que l’excellent processeur Ryzen 7 5800H d’AMD dans une variété de tâches.

Aujourd’hui, Intel a lancé la deuxième vague de processeurs mobiles Alder Lake conçus pour les ordinateurs portables fins et légers. Tout comme le reste de la gamme de 12e génération, les processeurs Alder Lake des séries P et U sont des conceptions hybrides construites sur un nœud de processus Intel 7 qui combine des cœurs de performance (P-cores) et des cœurs d’efficacité (E-cores) d’une manière qui ressemble à l’architecture big.LITTLE d’Arm.

Cette configuration fournit un nombre de cœurs plus élevé que dans les processeurs de la génération précédente (Tiger Lake), ce qui offre des gains de performances significatifs et une meilleure autonomie de la batterie dans les scénarios qui en ont besoin. Intel indique que vous obtiendrez des performances multithread jusqu’à 70 % supérieures par rapport au processeur Tiger Lake et Ryzen 5800U d’AMD, ainsi qu’aux chipsets M1 et M1 Pro d’Apple, mais pas au M1 Max.

La série U basse consommation est divisée en deux sous-familles de 15 watts et 9 watts, respectivement. Ils n’ont que deux cœurs de performance (ou un dans le cas des versions Pentium et Celeron) et entre quatre et huit cœurs d’efficacité. Les processeurs de la série P d’Alder Lake sont évalués à 28 watts et peuvent être configurés par les équipementiers pour une puissance turbo maximale de 64 watts. Il s’agit essentiellement de versions à fréquence inférieure des processeurs Alder Lake-H avec huit cœurs d’efficacité et entre deux et six cœurs de performance.

Comme vous vous en doutez, toutes les nouvelles puces sont équipées du moteur graphique Xe intégré d’Intel avec entre 48 et 96 unités d’exécution, selon le modèle. Il existe également une prise en charge du stockage à semi-conducteurs PCIe 4.0, Thunderbolt 4 et Wi-Fi 6E. La marque Evo signifie que les processeurs seront intégrés dans des appareils avec des webcams 1080p et une charge rapide, entre autres. À l’occasion des vacances 2022, les ordinateurs portables Evo « sélectionnés » offriront une technologie multi-appareils qui permettra aux utilisateurs de se déplacer de manière transparente entre eux et d’autres appareils, vraisemblablement des ordinateurs portables et des smartphones Android.

Intel ne s’attend probablement pas à ce que les OEM associent ces processeurs à des solutions graphiques discrètes, y compris ses propres GPU Arc Alchemist, mais encore une fois, il n’y a qu’une marge thermique limitée dans un ordinateur portable censé avoir moins de 15 mm d’épaisseur. Pourtant, Intel affirme que le Core i7-1280P haut de gamme avec son moteur graphique Xe intégré devrait être tout à fait capable pour les jeux occasionnels en déplacement.

La société indique que vous pouvez vous attendre à atteindre environ 82 images par seconde dans GTA V et 65 images par seconde dans The Riftbreaker à 1080p lorsque vous utilisez des paramètres de qualité moyenne. Des titres moins exigeants comme Data 2 et Rocket League peuvent fonctionner efficacement à 60 images par seconde verrouillées en utilisant des paramètres élevés, mais cela ne devrait pas surprendre.

Dans des nouvelles connexes, Acer a annoncé aujourd’hui les premiers ordinateurs portables ultraportables dotés d’un processeur Alder Lake-P de 12e génération – le Swift 5 et le Swift 3. Ces appareils ont des écrans 16:10, jusqu’à 16 gigaoctets de RAM LPDDR5, jusqu’à 2 téraoctets de stockage PCIe 4.0 et, plus particulièrement, les ports USB-A et HDMI 2.1. Les prix commencent à 849,99 $ pour l’Acer Swift 3 et 1 499 $ pour l’Acer Swift 5. Ils seront d’abord disponibles en Europe à partir du mois prochain et seront progressivement déployés dans d’autres régions jusqu’en juin.

