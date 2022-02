Netflix a popularisé le binge-watching, mais est-il temps de passer à autre chose ?

La grande image: Netflix a récemment annoncé qu’il publierait Stranger Things 4 en deux parties. Le géant du streaming et les créateurs de l’émission ont déclaré que la saison à venir était presque deux fois plus longue que n’importe quelle saison précédente, et dans le but de la faire parvenir aux téléspectateurs dès que possible, ils la divisent en deux volumes. Mais est-ce là la vraie motivation derrière la décision ?

Netflix a commencé à expérimenter la sortie simultanée de saisons complètes de nouvelles émissions avec des originaux comme House of Cards et Orange is the New Black. Aller à contre-courant et essayer quelque chose de nouveau est toujours risqué, mais le pari a porté ses fruits car les téléspectateurs ont adoré la liberté retrouvée. Le terme « binge-watch » a même été choisi comme mot de l’année 2015 par le Collins English Dictionary.

Le géant du streaming a élargi son utilisation du modèle de visionnage innovant au fil des ans, mais dernièrement, certains ont publiquement encouragé Netflix à reconsidérer les sorties hebdomadaires et rythmées.

Le paysage du streaming a considérablement changé au cours de la dernière décennie, et il y a plus de fournisseurs de contenu parmi lesquels choisir que jamais auparavant. Avec l’énorme quantité de contenu disponible, certains affirment que tout cela est un peu écrasant. Ralentir les choses pourrait donner aux téléspectateurs plus de temps pour se tenir au courant des dernières émissions.

Les versions programmées facilitent également la discussion des développements avec des amis ou des collègues autour de la fontaine à eau. De plus, l’écart entre les saisons semble beaucoup plus long avec des émissions qui sortent toutes en même temps et se consomment en une soirée ou un week-end.

Les partisans du modèle binge-watch soutiennent qu’il s’agit d’avoir de la volonté et de suivre son rythme. La fatigue peut être réelle pour certains, mais ce n’est pas parce qu’elle est disponible que vous devez la regarder tout de suite. Et avec un peu de planification, on pourrait même envisager de réduire le nombre de services de streaming souscrits et d’économiser un peu d’argent chaque mois.

Tout le monde n’a pas sauté dans le train des binge-watch. Showtime, par exemple, a récemment terminé Dexter: New Blood sur un programme hebdomadaire qui a duré plus de deux mois. Disney + et HBO Max utilisent également régulièrement le modèle de sortie hebdomadaire traditionnel pour les nouvelles émissions.

Netflix dispose probablement de toutes les données dont il a besoin pour déterminer si la frénésie de visionnage aide ou nuit à la croissance des abonnés, et à en juger par leurs actions jusqu’à présent, cela n’est probablement pas nocif. On pourrait dire que la concurrence n’a pas adopté la stratégie simplement parce qu’il est trop coûteux de publier un nouveau contenu au rythme dont Netflix est capable.

Quelles sont vos réflexions sur le sujet ? Préférez-vous avoir tout à votre disposition pour consommer au moment qui vous convient le mieux, ou manquez-vous les jours de rendez-vous télévisuels et l’anticipation qui accompagne l’attente d’un nouvel épisode à sortir chaque semaine ?