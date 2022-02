Le logo Street Fighter 6 est-il une image d’archive modifiée ?

Facepalm : Il y avait beaucoup d’enthousiasme autour de l’annonce de Street Fighter 6 hier, mais une chose que les fans n’aiment pas tant, c’est le nouveau logo. Plutôt que de conserver l’apparence et les polices familières que la série utilise depuis son lancement dans les années 1980, Capcom semble avoir opté pour une image d’adobe à 80 $ avec quelques modifications.

De 1987 à 2016, le logo des jeux Street Fighter a utilisé une combinaison du nom et des chiffres romains en noir, jaune, orange et rouge. Le style a légèrement changé au fil des ans, mais il est resté immédiatement reconnaissable et rassurant.

Cependant, avec le logo de Street Fighter 6, l’écart de Capcom par rapport aux entrées précédentes est aussi choquant qu’One Punch de dragon de Ryu lui-même.

Il semble que Capcom visait un look très moderne et différent, ce que les entreprises sont connues pour faire lorsqu’elles optent pour la « toute nouvelle » approche. Mais les fans sont loin d’être impressionnés.

Aurich Lawson d’Ars Technica (via Kotaku) ajoute à la misère de Capcom. Il a remarqué que quelque chose n’allait pas avec l’image : l’image de Street Fighter 6 est presque identique à un logo de stock de 80 $ sur le site d’images de stock d’Adobe.

Le nouveau logo Street Fighter 6 coûte 80 $ sur le site Stock d’Adobe Je ne sais même pas quoi dire. Je savais que c’était générique mais je ne savais pas que c’était si mauvais. Ils ont recherché « SF » sur un site de logo boursier et ont arrondi quelques coins et ajouté le 6 Je ne peux pashttps://t.co/SViXFjElou pic.twitter.com/yOzYePaYfV — Aurich (@aurich) 21 février 2022

Il y a quelques différences entre les deux, au-delà du 6 dans le coin et du texte (très fade) de STREET FIGHTER ; les coins sont arrondis par endroits, quelques angles des lettres ont été modifiés et la bordure est plus fine, mais il est impossible de nier qu’ils se ressemblent beaucoup.

Il y a toujours une chance que le logo SF6 ne soit qu’un espace réservé, et Capcom travaille toujours sur le vrai. Même si ce n’est pas le cas, ne soyez pas surpris si l’entreprise décide soudainement qu’une refonte s’impose, qui ne ressemble pas à une image de stock.